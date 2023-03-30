更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴赫姆特激戰 烏克蘭：俄軍取得進展

2023/3/30 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方官員今晚表示，俄羅斯軍隊在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）取得了一些成功，而聯合國國際原子能總署署長擱置了在烏克蘭主要發電廠札波羅熱核電廠周圍建立安全區的計畫。

路透社報導，烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）工業區採礦城市巴赫姆特和周邊城鎮，一直是打了13個月的俄烏戰爭攻擊焦點。雙方傷亡慘重，都還沒完全控制局面。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在例行夜間報告中說：「敵軍在攻擊巴赫姆特的行動中取得了些許進展，我軍守住了這座城市，擊退了敵人無數次進攻。」

烏克蘭武裝部隊總參謀部通報的俄羅斯前線每日平均攻擊次數，自3月初以來連4周下降，從1日到7日的每日124次，減少到過去7天每日僅69次，今天也僅有57起。

在巴赫姆特以西和更北的前線附近，路透社記者通報俄軍火力上週顯著下降。俄羅斯官員表示，他們的部隊仍在巴赫姆特市內進行巷戰。

英國國防部本週將俄軍進展描述為「微不足道」，今天，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）告訴議員：「在過去20到21天裡，俄羅斯人在巴赫姆特及其周邊地區沒有取得任何進展。」

另一方面，烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在一年前俄烏戰爭開打初期就遭俄軍占領，試圖降低周邊地區戰火的企圖都告失敗。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天再次造訪札波羅熱時表示，他正在擱置安全區計劃，以便提出莫斯科和基輔都能接受的具體保護措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120330

#巴赫姆特市
#烏克蘭
#俄軍
巴赫姆特市
烏克蘭稱穩住巴赫姆特戰局 北歐擬建聯合防空系統瓦格納首腦怪罪俄軍官僚 奪下巴赫姆特恐等到4月
葛羅西
烏打擊深入前線後方俄占區 反攻聲勢日益高漲烏堅守巴赫姆特消耗俄軍 德英主力戰車抵達烏克蘭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族