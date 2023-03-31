曾助蒲亭好友轉帳數百萬瑞士法郎 4銀行家遭定罪

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（中央社蘇黎世30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的好友羅德金（Sergei Roldugin）獲4名銀行家協助，得以透過瑞士的銀行帳戶轉移數以百萬計的瑞士法郎，這4人今天皆因在財務交易時未盡職審查而遭定罪。

路透社報導，瑞士政府稱大提琴家羅德金是「蒲亭（Vladimir Putin）錢包」，他也是蒲亭長女瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）的教父。

今天遭定罪的3名俄羅斯籍和1名瑞士籍銀行主管，曾協助羅德金在2014至2016年間，把數以百萬計的瑞士法郎存進瑞士的銀行帳戶。

4人今天在蘇黎世地方法院被判有罪，處以合計74萬1000瑞士法郎（約新台幣2471萬元）的罰金，緩期兩年執行。根據瑞士的報導規定，4人名字無法公開。

在瑞士，若締約方身分存在疑慮的話，銀行有義務拒絕或終止商業關係。

對於這項判決，4人的服務單位俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）形容這是「黑暗的一天」，並指4人都會上訴。（譯者：楊昭彥）1120331