滯美3個月 巴西前總統波索納洛返抵國門

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）滯留美國近3個月後，今天返抵國門。波索納洛將接受邀請，擔任自由黨名譽主席。

波索納洛在美國佛羅里達州奧蘭多機場接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）訪問，否認在接受沙烏地阿拉伯贈送價值數百萬歐元珠寶事件中，有任何不當行為。

波索納洛說，現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府「本身就是反對派」，批評現任部會首長，並表示不可能與現任政府合作。

雖然如此，波索納洛說不會領導任何反對派，而是就個人經驗和能力所及參加政黨和配合黨務。

波索納洛還宣布將「每月一次或兩次」巡訪巴西全國各地，與支持者保持溝通。

波索納洛的回歸計畫原本包括著陸後向支持者發表演說，以及在敞篷車上遊行，其所屬的自由黨考慮在社群媒體發布公告，動員波索納洛支持者。

但巴西聯邦警察顧慮安全問題，建議波索納洛不要通過機場大廳離開，而是使用備用路線，由總統府機關安全辦公室車隊護送參加家人和盟友準備的私人活動，受到自由黨中央黨部主席尼托（Valdemar Costa Neto）和多位支持波索納洛的國會議員熱烈歡迎。

波索納洛搭乘的航班在上午6時40分左右降落首都巴西利亞國際機場。波索納洛只向活動現場外面的支持者點頭打招呼，沒有發表任何聲明就返回活動現場。

自由黨籍女眾議員基奇斯（Bia Kicis）稍後傳達波索納洛在活動中的部分發言。波索納洛說非常自豪地回國，將與各方聯繫和溝通。

波索納洛表示，美國是一個真正的共和國，是巴西應該學習並借鏡的成功國家，那裡的一切如言論自由、私有財產、合法的辯論權和工作的自由等，都是巴西追求和想要實現的夢想。

波索納洛說，現任政府成員不能對巴西的未來為所欲為，國會將採取正確措施，監督與制衡行政部門。

回到巴西後，波索納洛將接受尼托的邀請，成為自由黨的名譽主席，領取和聯邦最高法院大法官一樣的月薪4萬1650巴西幣（約新台幣24萬9186元）。

波索納洛去年12月30日於卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給繼任者魯拉。

滯美期間，波索納洛借住在巴西拳擊手阿多（José Aldo）的家中，與美國前總統川普（Donald Trump）同台現身美國保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）。（編輯：馮昭）1120331