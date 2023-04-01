中國扎根非洲多年 賀錦麗出訪反映美國正要急追

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尚比亞首都路沙卡31日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天抵達尚比亞，這是她出訪非洲的最後一站。當地機場擴建一倍，航廈煥然一新，但這不是發展充滿前景的象徵，而是提示了中國影響力有多深。

美聯社報導，中國政府出資協助擴建尚比亞機場，只是中國在非洲擴張勢力的諸多計畫之一，而這類計畫通常能博得民眾好感。

美中在全球競爭，是賀錦麗（Kamala Harris）此行擺脫不了的背景，最明顯的地方就是尚比亞和前一站坦尚尼亞。

除了機場，中國也在尚比亞首都路沙卡（Lusaka）興建一座可容納6萬人的體育場，並在全國各地鋪路造橋。尚比亞因這些發展計畫，背負了數以十億美元計的債務。坦尚尼亞則是中國的重要貿易夥伴，境內還有一所由中國共產黨資助的政治學校，培訓未來的政治人物。

美國華府已對這些發展產生警覺，拜登政府擔心非洲正進一步落入中國的勢力範圍。

賀錦麗在非洲行期間淡化了這個問題，把重點放在建立不受地緣政治競爭影響的夥伴關係。她此行稍早告訴記者，美國投資的「窗口」現在「肯定開著」，不過她也承認，美國想在非洲取得進展必須把握有限的時間。

賀錦麗與尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）今天聯袂出席記者會，賀錦麗再次呼籲「所有雙邊官方債權人為尚比亞提供有意義的債務減免」，她似乎暗指中國，卻又強調「我們來到這裡，與中國無關」。

希奇萊馬說，以美中競爭的角度來看待尚比亞的利益是「大錯特錯」，「我在華府的時候並不反中，我在北京的時候也不反美」，「這些往來都不是要反對某人或某些國家」。

中國在坦尚尼亞和尚比亞扎根甚深。中國在1970年代建造了坦贊鐵路，連結內陸的尚比亞與坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam），讓尚比亞得以繞過少數白人統治的羅德西亞（Rhodesia）和實施種族隔離的南非，對外出口銅礦。

根據美國和平研究所（United States Institute of Peace）資料，中國現已是非洲的最大雙向貿易夥伴，2021年貿易額達2540億美元，是美國與非洲貿易額的4倍之多。此外，和中國打交道，也省了很多與美國來往時會有的民主勸戒。

奈及利亞副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）昨天在推特上寫道：「多數非洲國家當然不需要因為與中國密切交往而感到抱歉。西方國家不會或不願意出現的地點和時間，中國都在。」

拜登去年12月主持非洲領袖峰會時，宣布未來數年要在非洲投入550億美元。賀錦麗此行也宣布公、私部門將投資逾10億美元用於經濟發展，1億美元用於西非安全援助，以及5億美元用於促進與坦尚尼亞的貿易。

然而，有些人質疑美國是否能遵守承諾，賀錦麗也收到明顯暗示：非洲有更多期待。舉例來說，迦納總統和坦尚尼亞總統都直率表示，希望拜登今年稍晚訪問非洲時，能造訪他們的國家。拜登若成行，將是他在總統任內第一次前往非洲。

相較之下，中國國家主席習近平於2013年掌權後，最早訪問的國家就包括坦尚尼亞；在他取得第3個國家主席任期後，坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）也是第一位前往北京的非洲元首。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員張彥（Ian Johnson）認為，中國看待非洲的方式與美國不同。

他說：「我們傾向將非洲視為戰爭、饑荒之類的各種問題。而在中國眼裡，非洲更多的是機會。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120401