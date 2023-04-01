日擬協調G7強化觀測北極海 意圖抗中俄

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府著眼北極海觀測資料不足，及地球暖化帶來的航路增加等情況，有意在G7部長級會議推動發布聯合聲明，強化南北極周邊海洋觀測。日媒指出，此舉也有對抗中俄意圖。

日本讀賣新聞報導，七大工業國集團（G7）科學技術部長級會議5月將在日本仙台市舉行，日本政府正在協調於會後聯合聲明加入強化南北極周邊海洋觀測的政策方向，特別是受到地球暖化影響融冰的北極海，將展開國際合作推動氣象狀況調查。

在經濟及安全保障層面的戰略價值升高的情況下，強化發展北極海也有對抗俄羅斯與中國的意圖。多名日本政府相關人士也也透露，如果在G7聯合聲明中載明強化被稱為「極地」海域的海洋觀測，將成為史上首例。

受地球暖化影響，北極海冰面積在過去35年縮小到約2/3，對全球氣象及生態系統帶來重大影響，但相關的觀測數據持續不足。

日本目前雖然沒有方法可觀測被冰覆蓋的海域，但建造中的破冰船「北極域研究船」預訂2026年度啟航。

排除嚴冬時期，這艘破冰船能航行北極海，功能不僅觀測氣象，還能調查海底地形及生物資源等。日本政府希望藉由跟各國分享所蒐集到資料，主導國際觀測計畫。

日本政府之所以急欲觀測北極海，其中之一考量是北極海冰減少後，作為海上航路的重要性將隨之提高。日本目前連接歐洲的航路是經蘇伊士運河，如果能走北極海航路，距離可縮短到約6成，有利降低運輸成本。

另外，中國與俄羅斯除了有開拓北極海航路的可能性，也看中北極圈的豐富天然資源。

俄國除了在2021年將負責北極圈防衛的北方艦隊地位提升到「軍區」，也在此進行軍事演習及軍方主導的環境調查等工作。中國則是將北極海航路定位為「冰上絲路」，展現出開拓航路及獲取資源的意圖。

日本防衛省2022年8月彙整的「氣候變遷應處戰略」中，對中國經由日本海發展北極海表示憂心，稱「對我國安全保障將造成影響」。

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不像南極有明訂和平利用等的條約，北極並沒有類似規範。日本防衛省的這份戰略中也指出，「有必要制訂國際規範，防止將資源占為己有及造成軍事緊張」。

日本政府除希望主導G7達成因應地球暖化對策，也希望在制訂上述國際規範方面有所參與。G7科學技術部長級會議訂5月12日到14日舉行，日本將由負責科學技術的大臣高市早苗出席。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120401