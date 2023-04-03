芬蘭4/4加入北約 挺蒲亭侵烏軍事部落客死於爆炸

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（中央社基輔3日綜合外電報導）北約秘書長史托騰柏格3日表示，芬蘭將於4日加入北約。另一方面，俄羅斯聖彼得堡2日發生爆炸，一名支持俄國總統蒲亭入侵烏克蘭的軍事部落客喪生。

●芬蘭4/4加入北約 成為第31個會員國

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，芬蘭將於4日加入北約，這將使芬蘭更加安全、北約更加強大。

路透社報導，史托騰柏格在布魯塞爾告訴記者，「我們將首次在北約總部升起芬蘭國旗。這對芬蘭的安全、北歐的安全，以及北約整體而言，將是很美好的一天」。

他表示，「瑞典也將因此更加安全」。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典希望加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，土耳其已成為最後一個同意芬蘭加入北約的會員國，但仍抵制瑞典的入會申請。

●聖彼得堡咖啡館爆炸 力挺蒲亭侵烏軍事部落客喪生

俄羅斯第2大城聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，俄羅斯內政部證實，堅定支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的極具影響力軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）喪生。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，真名為佛明（Maxim Fomin）的塔塔爾斯基堅定支持俄羅斯對烏克蘭開戰。

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國衛生部報導，爆炸案傷者增至32人，10人傷勢嚴重。一名女嫌被捕。

塔塔爾斯基曾經在烏克蘭戰爭前線進行報導，去年上傳一段在克里姆林宮內拍攝的影片尤其使他聲名狼藉。他當時說：「我們會擊垮每個人、我們會殺掉每個人，必要時我們會搶劫每個人，只因為我們喜歡這樣。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述內政部消息人士指出，送給塔塔爾斯基的雕像禮物裝箱內被暗藏一枚炸彈。

●澤倫斯基5日訪華沙 與波蘭總統和烏克蘭難民會面

波蘭總統外交政策顧問普希達克茲（Marcin Przydacz）表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計4月5日訪問波蘭，期間除了跟波蘭總統杜達會談，還會與在波蘭尋求庇護的烏克蘭人見面。

路透社報導，普希達克茲告訴民營電台RMF：「這次訪問是應（波蘭）總統杜達（Andrzej Duda）邀請，將進行廣泛長談，不只是針對安全局勢，還會談經濟和政治方面的支持。…這會是場正式訪問。」

普希達克茲說，澤倫斯基5日也會在華沙的城堡廣場（Castle Square）與波蘭民眾以及在波蘭尋求庇護的烏克蘭人民會面。

澤倫斯基上次與杜達見面是在去年12月結束訪美行程返國時。

波蘭是烏克蘭的鄰國，兩國歷史淵源深厚。許多烏克蘭人在俄羅斯去年全面入侵後逃離母國，其中很大一部分是逃往波蘭。

●俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近

就在俄羅斯與西方因烏克蘭戰爭而劍拔弩張之際，俄羅斯駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）表示，莫斯科的戰術核武將部署在白俄羅斯與其北大西洋公約組織鄰國的邊境附近。

美聯社報導，俄羅斯總統蒲亭近日宣布將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武相關計畫，再一次試圖使出核威脅來勸阻西方對烏克蘭的支持。

蒲亭已經宣示，在白俄羅斯興建戰術核武儲存設施的工作將於7月1日前完成，並表示俄羅斯已經協助白俄羅斯戰鬥機現代化，使其能夠攜掛核武。

白俄羅斯國家電視台深夜播出葛利茲洛夫相關談話。他表示，俄羅斯核武將會「移到我們俄白聯盟（Union State）西部邊境附近」。不過他沒有說明確切位置。

他說：「此舉將可擴張我們的防衛能力，將會不理會歐洲和美國的所有雜音而去完成。」

●俄傭兵頭子稱已占領巴赫姆特 烏克蘭：烏軍未敗

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）首腦稱，他的部隊已掌控烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）主要市政大樓，因此「在法律意義上」俄國已占領這座城市；然而，烏克蘭反駁說，烏軍仍握有巴赫姆特。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在臉書（Facebook）表示：「敵軍並未停止攻擊巴赫姆特。然而，烏克蘭戰士英勇守住這座城市，擋下敵人多次進攻。」

綜合法新社和路透社報導，俄國瓦格那集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）之前在通訊軟體Telegram寫道：「從法律意義上來說，巴赫姆特已被（俄方）占領。敵軍目前集中在西部地區。」

普里格津說：「占領市政廳和整個市中心的部隊指揮官將升起這面旗幟。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120403