G7貿易部長線上會議 支持技術出口管控

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（中央社東京4日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）貿易部長今天承諾與其他國家合作，針對可能威脅全球安全的技術加強出口管制。

法新社報導，今年首度舉行的這場會議是在線上進行，部長們在會後發布的聲明中批評各種全球貿易不公平作法，包括不透明和經濟脅迫等等。

他們未點名任何國家，但數天前G7輪值主席國日本才宣布計劃管制半導體設備出口。

這些部長們表示，出口管制是「重要的政策工具，以因應對軍事應用以及其他威脅全球、區域和國家安全活動極為重要的技術轉移帶來的挑戰」。

他們說：「我們持續與其他國家合作，加強有效和負責任的出口管制。」

G7成員國美國去年10月宣布旨在遏制中國購買和製造先進晶片能力的出口措施。華盛頓已明確表示，希望看到其他國家加入限制中國獲取該技術的行列。

最近各方的這些舉動，讓北京在進一步推動自身半導體產業和發展先進軍事系統時更加複雜棘手。

今天的會議上，部長們矢言「確保勞工和企業擁有公平的競爭環境，且會從下列領域著手：普遍且有害的產業補助、國營企業扭曲市場的行為，以及各種形式的強迫技術轉移。」

他們警告並反對「將經濟互賴當成武器以獲得非法政治利益」的作法，呼籲讓供應鏈「透明、多元、安全、永續和值得信賴」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1120405