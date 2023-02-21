日本財長：G20前先舉行G7財長會議

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本財務大臣鈴木俊一今天說，配合20國集團（G20）財長與央行總裁會議本週於印度舉行，將先在2月23日召開日本擔任輪值主席國的七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭將屆滿一週年，預料各國合作提供烏克蘭協助將成G7會議的討論主題。

G20財政部長與央行總裁會議將從2月24日起，一連兩天在印度南部舉行，日本將由鈴木及日本銀行總裁黑田東彥出席。

鈴木今天在記者會上說，在G20財長與央行總裁會議前，將先召開G7財長與央行總裁會議。

鈴木說，俄羅斯全面入侵烏克蘭將屆滿一年，有關提供烏克蘭支援及施壓俄國，將在再次確認G7團結同時，就俄國入侵對全球經濟造成影響進行討論。

另外，有關俄國也將參與的G20會議，鈴木說，俄國持續侵略烏克蘭對全球經濟帶來的各項課題，也將成主要討論內容。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120221