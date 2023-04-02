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日經：美國促G7成員聯合行動 反制北京經濟霸凌

2023/4/2 22:32
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，美國正敦促七大工業國集團（G7）其他成員國，如果中國對G7的夥伴國進行經濟脅迫，G7各國向中國採取聯合行動。

報導提到，美國已提前揭露報復措施，例如美國政府和國會正在討論提高關稅的法案，試圖阻止中國以經濟霸凌其他國家。

美國已經在G7工作層級的會議中呼籲，對中國的經濟脅迫採取聯合因應行動，並要求把此事列入今年G7會議的議程。華府準備在預定5月舉行的G7領袖峰會之前，與今年輪值主席國日本敲定具體細節。

同時，美國國內也採取行動，今年2月提出跨黨派法案將賦予美國總統權力，可對中國的經濟脅迫採取多種反制措施。據傳美國總統拜登（Joe Biden）政府支持這項法案。

除了提高對中國產品的關稅，這項法案還會允許美國對受到經濟脅迫影響的國家提供財政支援。根據其中一項提案，美國會降低對受影響國家產品的關稅，以提升這些國家對美國的出口量，並彌補被中國霸凌的損失。

中國日漸運用自身經濟力量在外交關係中達到目的， 例如澳洲政府要求對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行獨立調查後，中國就提高對澳洲進口產品的關稅，包含煤礦、葡萄酒和大麥等產品。

在立陶宛強化與台灣的關係後，北京當局也限制了立陶宛的進口產品。2010年，中國與日本因為釣魚台列嶼產生爭端，北京便停止向日本出口稀土礦物。

分析家指出，中國向其他國家施以這種經濟壓力違反了世界貿易組織（World Trade Organization）規則。

北京還會對批評中國人權紀錄的國家進行報復，例如勒令這些國家的企業關閉、限制公民入境旅行以及暫停借貸等措施。

鑒於許多國家在經濟上極為依賴中國，美國認為多國聯合行動會比單方面行動更有效，如果其他國家聯手起來，中國會更有可能避免進行經濟脅迫。

但擬定統一規則對於G7來說會是挑戰，例如德國、日本都跟中國有深厚的經濟關係，北京當局肯定會反對這些國家加入美國的號召。

同時，部分歐洲國家和日本可能會對採取實際報復措施有所猶豫，例如提高關稅。另一方面，美國任何先發制人的行動都可能使國際貿易規則陷入混亂。 （譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1120402

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