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德財長：經濟依賴中國危險 須加強與民主國家貿易

2023/2/10 23:38
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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國財政部長林德納（Christian Lindner）擔心，德國經濟太過依賴中國，他主張加強與民主國家的貿易關係以抵銷這種依賴現象。

彭博報導，林德納在推特發文說，「危險狀況：德國2022年對中國貿易赤字擴大一倍多」；「我們應該從對俄羅斯的經驗汲取教訓」。他寫道，德國「迫切」須要三思，專注於和「價值觀念夥伴」進行比較自由的貿易往來。

德國對中國的貿易赤字由2021年大約390億歐元擴大到去年的840億歐元（約2.7兆台幣）以上。

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根據科隆（Cologne）德國經濟研究所（IW）數據，德國2022年自中國進口較前一年增加1/3，而同一時期對中國出口僅成長3%。相較之下，德國對其他所有國家出口平均成長了14%。

德國經濟研究所全球和區域市場研究負責人說：「這個情況很有問題，我們的進口依賴構成了地緣政治風險，因為一旦在台灣問題上爆發武裝衝突，德國經濟容易遭到勒索。」（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120210

#德國
#中國
#林德納
彭博
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