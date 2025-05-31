彭博：台積電評估赴阿聯建造超大晶圓廠

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（中央社紐約30日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，消息人士透露，半導體重量級製造商台積電正評估在阿拉伯聯合大公國建造超大晶圓廠，並已和美國總統川普的重要幕僚討論這項計畫的可能性。

報導指出，這項計畫將是台積電在中東的重大賭注，但是唯有在獲得美國方面同意後才能實現。

消息人士表示，台積電近幾個月來與美國中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）及阿聯總統的兄弟所監管、頗具影響力的投資機構MGX的官員舉行多次會談。

這些會談是從美國前總統拜登（Joe Biden）執政時期展開，但拜登任期結束後，相關討論便不了了之。

會談中討論的重大投資項目是所謂「超大晶圓廠」（gigafab），這是一個由6座工廠組成的綜合體，類似台積電正在美國亞利桑那州興建的廠區，但在阿聯興建這類設施所需總成本目前尚不清楚。

台積電計劃在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）投資1650億美元，投資內容包括研究和封裝設施。

消息人士指出，台積電在阿聯興建設施的時間表目前尚不明確，並強調動工可能還需幾年甚至更長時間。

報導說，台積電這項計畫的未來取決於美國是否支持。川普政府部分高階官員擔心這家全球晶片製造業龍頭向波斯灣地區擴張，會對國家安全和經濟造成影響。

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在阿聯設立工廠將是台積電海外擴張的重要新階段，也是阿聯成為中東人工智慧（AI）強國宏願的重大成就。儘管阿聯目前缺乏運作這類工廠的勞動力，但它擁有充足的土地、能源和資金。台積電高層去年曾造訪阿聯，實地考察在當地建廠的可能性。

台積電發言人表示，公司不會對市場傳言發表評論，目前正專注於當前的擴廠計畫。白宮、魏科夫辦公室、阿聯外交部及MGX也均未回應置評請求。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140531