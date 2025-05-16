川普訪阿聯達成2000億美元交易 協議加強AI合作

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（中央社阿布達比15日綜合外電報導）美國總統川普今天矢言強化與阿拉伯聯合大公國關係，同時宣布與這個波斯灣國家達成總值2000億美元交易，雙方協議在人工智慧（AI）方面加強合作。

路透社報導，川普與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面後，白宮表示川普宣布的交易包括阿提哈德航空（Etihad Airways）承諾斥資145億美元購買裝配奇異航太（GE Aerospace）發動機的28架波音787和777X飛機。

消息人士表示，上述協議將讓阿聯擴大從美國獲取先進AI晶片的機會，此前華府因擔心中國取得這種技術而實施管制。

阿聯是川普這次訪問富裕波斯灣國家之行的最新一站，此前訪問卡達期間，川普讚許卡達投資美軍設施100億美元的計畫。

川普與阿聯總統穆罕默德會面時說：「我堅信彼此關係只會愈加緊密、愈加美好。」

川普說：「您那位很棒的弟弟數週前來訪華府，他告訴我們有關您1.4兆美元的慷慨聲明。」川普指的是阿聯承諾10年內投資美國1.4兆美元。

川普所提的塔赫農（Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）是穆罕默德的弟弟，目前擔任阿聯國家安全顧問，同時身兼阿布達比兩大資金雄厚的主權財富基金主席。

川普與穆罕默德在阿布達比機場會面，兩人隨後前往謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）訪問。

白宮文件指出，川普取得美國與阿聯2000億美元的新協議，且加速先前承諾的1.4兆美元投資。

根據文件，阿聯酋全球鋁業（Emirates Global Aluminum）將投資開發美國奧克拉荷馬州價值40億美元的初級鋁冶煉廠計畫，而埃克森美孚公司（ExxonMobil Corp）、西方石油公司（Occidental Petroleum）和依歐格資源（EOG Resources）將與阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）合作擴增油氣產量，價值達600億美元。

在川普前往阿聯前，在位於卡達首都杜哈西南方的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）向美軍演說，表示卡達昨天簽署的國防採購總額達420億美元。

阿聯一直尋求美國協助這個富有的波斯灣國家成為全球AI領先者。

路透社昨天報導，美國已初步與阿聯達成協議，允許阿聯每年進口輝達（Nvidia）最先進的AI晶片50萬枚，今年起生效。

這項協議將促進阿聯興建對發展AI模型至關重要的資料中心，儘管這項協議引發美國政府部門對國家安全的疑慮。

前美國總統拜登政府對出口美國AI晶片到中東和其他區域實施嚴格監管，拜登憂心這些重要的半導體會被轉移到中國增強其軍力。

從電視畫面中可以看到，川普和穆罕默德在阿聯總統府與輝達執行長黃仁勳交談。

川普指出，他可能明天回到華府，但也稱「目的地幾乎還未確定」。他之前暗示可能在伊斯坦堡停留，就烏克蘭問題進行會談。

川普4天波斯灣之行簽署的其他重要商業協議，還包括卡達航空（Qatar Airways）將購買多達210架波音廣體噴射機、沙烏地阿拉伯承諾投資美國6000億美元，以及對沙國的軍售案為1420億美元。

川普此行也促進一系列外交活動。川普在卡達表示，美國已非常接近與伊朗達成核協議，並稱德黑蘭「在某種程度上」已同意這些條款。

此外，川普13日也宣布美國將解除長期以來對敘利亞的制裁，接著與敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面。

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川普敦促夏拉與敘利亞長期敵對的以色列建立關係。川普將改善與部分波斯灣國家的關係視為其施政重要目標之一。

如果波斯灣國家，尤其是阿聯的所有晶片交易都能夠達成，這個地區將成為美國和中國之後的全球AI競賽第3大中心。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140516