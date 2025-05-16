彭博：川普訪中東簽AI大單 抗中鷹派憂北京得利

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（中央社杜拜15日綜合外電報導）美國總統川普訪問中東期間簽署一連串人工智慧（AI）協議，引發行政部門內部分歧。對中國鷹派人士擔心中東與北京關係密切，這些協議會危及美國國家安全和經濟利益。

彭博（Bloomberg News）報導，川普團隊已與沙烏地阿拉伯各方達成協議，助他們向輝達（NVIDIA）和超微公司（AMD）購買大量半導體，而運往阿拉伯聯合大公國的加速器數量可能破百萬，主要用於涉及美國企業或美企旗下計畫。這類晶片用於開發、訓練能模仿人類智慧的模型，是AI時代最令人垂涎的技術。

知情人士透露，部分美國政府高層正尋求放緩這些協議的進展，因為擔心美國尚未採取足夠防護措施來防止運到波斯灣地區的美國晶片最終惠及中國，尤其中國與波斯灣地區國家關係密切。

知情人士表示，儘管美國與阿聯、沙烏地的協議中包含禁止中國企業取得這些晶片的嚴格措辭，但仍有太多細節尚未確定，在不具法律約束條款的情況下不應宣布這些協議。

對中鷹派人士也對主導相關談判的白宮AI顧問塞克斯（David Sacks）感到擔憂，認為塞克斯表現出願意買單波灣國家方面的提議，而這些提議在他們看來顯然會對國家安全構成風險。這些提案目前尚未納進川普這趟與中東各國所談的雙邊協議。

知情人士透露在川普出訪前，塞克斯有次與阿聯官員會面時表示，他對台積電設阿聯廠一事持開放態度。阿聯長久以來渴望擁有這類工廠，並請求美國政府支持，作為更廣泛晶片協議的一環。

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知情人士表示，川普政府對中鷹派官員認為台積電在阿聯設廠恐怕很危險。這些官員認為，鑒於阿聯與北京的關係，美國支持阿聯在國內生產AI晶片的計畫將引發不必要國安風險，尤其若日後的政治聯盟發生變化。

目前的協議並不包括台積電設廠一事，但其他有關這類計畫的討論仍在進行。台積電方面不願回應。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140516