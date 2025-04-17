彭博：美國招攬貿易夥伴 聯手圍堵中國

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（中央社紐約16日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，消息人士透露，美國川普政府正準備向與美國談判關稅的各國施壓，要求限制與中國的貿易。

目前有數十個國家正尋求降低或豁免於美國總統川普所祭出的歷史性關稅。作為交換，美國將要求這些國家採取限制中國製造業實力的措施，確保北京無法找到繞過關稅的途徑。

消息人士透露，川普的首要經濟顧問正討論要求其他國家代表，對與中國關係密切的某些國家進口的商品徵收所謂的二級關稅，這基本上屬於一種金融制裁。

美國也希望貿易夥伴不要吸收來自中國的過剩商品，至於其它針對中國的讓步也可能會被提出來討論。

據一名瞭解政府思維的人士透露，墨西哥官員預期美國將要求墨西哥提高自中國進口電動車的關稅。墨西哥經濟部拒絕對此置評。

白宮方面也沒有立即回應置評請求。

川普團隊此舉是試圖利用長期合作夥伴來圍堵中國並向北京施壓，迫使其改變經濟行為。

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目前還不清楚這項策略是否會有成果。

川普本週接受福斯新聞（Fox News）西語頻道訪問時提出上述想法。當他被問到是否會迫使拉丁美洲國家在中國「一帶一路」倡議與美國投資之間做選擇時，他表示，「或許他們應該這麼做。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140417