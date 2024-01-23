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烏克蘭官員：基輔、哈爾科夫再遭空襲 多人受傷

2024/1/23 15:49
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏國首都基輔（Kyiv）和第2大城哈爾科夫（Kharkiv）發動飛彈攻擊，造成多人受傷，其中也包括兒童。

綜合路透社與法新社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上發文表示，「市區發生爆炸！細節稍後提供，請勿離開避難所！」他還說，至少有2人在空襲中受傷。

基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）說，防空系統正在擊退俄軍飛彈。

在基輔市中心西側的斯維亞托申區（Sviatoshyn），有數輛汽車遭擊中並起火燃燒。

哈爾科夫地區警方調查部門負責人博爾維諾夫（Sergiy Bolvinov）也說，「根據初步資料，有多名兒童遭彈片擊中受傷…還有1名婦女受傷」。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram上寫道，俄軍「再度攻擊哈爾科夫，現已發生數次爆炸。」

「在早上的砲轟行動中，一棟公寓的部分結構遭到徹底破壞。現在救援人員正試圖拆除廢墟，以尋找被埋在下面的人們。」（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1130123

#空襲
#俄軍
#俄烏戰爭
#基輔
#哈爾科夫
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