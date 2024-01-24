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首頁 / 國際

中國駐歐大使暗示 更多歐盟產品可能面臨貿易調查

2024/1/24 14:26
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（中央社台北24日電）歐盟啟動中國電動車反補貼調查引發北京不滿，中國駐歐盟大使傅聰表示，歐盟針對中國電動車的反補貼調查並不公平，歐盟也補貼許多自家企業，中方若採取相同行動，很多事可能會受到調查。

彭博社今天報導，傅聰接受專訪時作了上述表示。

傅聰提到，中方正在配合歐盟的調查，中方希望避免出現雙方不得不相互採取貿易措施的情況。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月13日在歐洲議會表示，世界市場充斥來自中國的廉價電動車，「它們的價格是透過巨大國家補貼人為壓低的，這扭曲了我們的市場運作。因此，我今天宣布，委員會正在對來自中國的電動汽車發起反補貼調查。歐洲歡迎競爭，而非逐底競爭」。

中國商務部官網本月初則公告，對產自歐盟、容量200公升以下的進口白蘭地實施反傾銷調查。專家認為，北京此舉顯然是對歐盟調查中國電動車補貼的報復行動，雙邊貿易關係恐雪上加霜。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130124

#中國
#范德賴恩
#傅聰
#歐盟
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