更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 國際

與緬甸軍方激戰2個月 若開軍稱奪下西部港口城鎮

2024/1/25 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷25日綜合外電報導）緬甸少數民族武裝團體若開軍（Arakan Army）宣布，在和軍政府部隊激戰兩個多月後，奪下一座港口城鎮的掌控權。

若開軍昨天深夜表示，他們已經完全拿下擁有2萬人口的鮑克吐鎮（Pauktaw），當地位於西部若開邦（Rakhine State）首府一座重要深水港附近。

若開軍去年11月一度拿下鮑克吐鎮，打破自軍方2021年發動政變以來，大致上獲得遵守的脆弱停火協議。

居民告訴法新社，從那時候起，軍政府幾乎天天動用火砲和海軍船艦轟炸，並且出動直升機展開低空掃射。

Google地球（Google Earth）最新影像可以看到鮑克吐鎮中心一個街區幾乎被夷為平地，港口附近多棟建築受損。

警察局所在的多棟建築也慘遭摧毀。

法新社無法證實若開軍說法，同時和鮑克吐鎮的通訊依舊時好時壞。

一名接近若開軍的消息人士本週稍早告訴法新社，若開軍正在鮑克吐鎮進行「肅清行動」（clearance operations）。

若開軍23日表示，鮑克吐鎮內正在發生「激戰」。

軍政府未對鮑克吐鎮近來的衝突發表評論。

聯合國去年11月表示，受到戰鬥衝突影響，當地已有約1萬8000人流離失所。

鮑克吐鎮位在若開邦首府實兌（Sittwe）以東25公里處。由於印度希望深化和緬甸的經濟關係，實兌深水港部分由印度出資興建。

和緬甸軍政府關係密切的媒體今天報導，緬甸商會本週稍早和印度一個商業代表團舉行會談，討論將實兌港營運「升級」。

一名目前在實兌的鮑克吐鎮居民告訴法新社，實兌和鮑克吐鎮之間的通行受到新設的軍事柵門和崗哨嚴格管制。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130125

#緬甸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18