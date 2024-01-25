與緬甸軍方激戰2個月 若開軍稱奪下西部港口城鎮

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（中央社曼谷25日綜合外電報導）緬甸少數民族武裝團體若開軍（Arakan Army）宣布，在和軍政府部隊激戰兩個多月後，奪下一座港口城鎮的掌控權。

若開軍昨天深夜表示，他們已經完全拿下擁有2萬人口的鮑克吐鎮（Pauktaw），當地位於西部若開邦（Rakhine State）首府一座重要深水港附近。

若開軍去年11月一度拿下鮑克吐鎮，打破自軍方2021年發動政變以來，大致上獲得遵守的脆弱停火協議。

居民告訴法新社，從那時候起，軍政府幾乎天天動用火砲和海軍船艦轟炸，並且出動直升機展開低空掃射。

Google地球（Google Earth）最新影像可以看到鮑克吐鎮中心一個街區幾乎被夷為平地，港口附近多棟建築受損。

警察局所在的多棟建築也慘遭摧毀。

法新社無法證實若開軍說法，同時和鮑克吐鎮的通訊依舊時好時壞。

一名接近若開軍的消息人士本週稍早告訴法新社，若開軍正在鮑克吐鎮進行「肅清行動」（clearance operations）。

若開軍23日表示，鮑克吐鎮內正在發生「激戰」。

軍政府未對鮑克吐鎮近來的衝突發表評論。

聯合國去年11月表示，受到戰鬥衝突影響，當地已有約1萬8000人流離失所。

鮑克吐鎮位在若開邦首府實兌（Sittwe）以東25公里處。由於印度希望深化和緬甸的經濟關係，實兌深水港部分由印度出資興建。

和緬甸軍政府關係密切的媒體今天報導，緬甸商會本週稍早和印度一個商業代表團舉行會談，討論將實兌港營運「升級」。

一名目前在實兌的鮑克吐鎮居民告訴法新社，實兌和鮑克吐鎮之間的通行受到新設的軍事柵門和崗哨嚴格管制。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130125