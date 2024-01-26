艾爾段終於簽字 瑞典申請入北約只差匈牙利放行

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（中央社安卡拉25日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段在拖延數月後，今天終於正式同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），現在只差匈牙利放行，瑞典就能加入這個軍事聯盟。

路透社報導，土耳其總統府官方公報顯示，艾爾段（Tayyip Erdogan）已經在國會批准瑞典入北約案上簽字，距離瑞典在俄羅斯全面入侵烏克蘭後申請入會，已經過了大約20個月。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群網路平台X寫道：「我們樂見土耳其批准瑞典的北約申請案，在通往北約完整會籍的道路上，我們已經來到決定性的里程碑。」

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）也在X平台寫道：「只差匈牙利核准，瑞典就能成為北約成員國。」

土耳其現在預期美國將開始著手確保國會支持一項200億美元、對土耳其的F-16戰機軍售案。艾爾段與土耳其國會議員都把此事與同意瑞典加入北約掛鉤。（譯者：楊昭彥）1130126