阿拉斯加航空首批波音737 MAX 9復飛 聯合跟進

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）阿拉斯加航空在完成公司第一批波音（Boeing）737 MAX 9型客機的檢查後，已經恢復了這款飛機的商業運營，為本月初內嵌式艙門掉落事件以來的首次。

美聯社報導，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）發布聲明表示，公司已完成旗下第一批737 Max 9飛機的最終檢查並予以復飛，第一趟是昨天下午西雅圖（Seattle）飛聖地牙哥（San Diego）的航班。

美國聯邦航空總署（FAA）24日批准了一套讓波音737 Max 9復飛的檢查維護程序。阿拉斯加航空公司當晚即讓技術人員展開檢查作業。

每架飛機檢查時間長達12小時情況下，阿拉斯加航空公司表示預計下週末完成所有的檢查工作，屆時公司將得以全面恢復班表作業。

阿拉斯加航空昨天在書面聲明中表示：「我們每一架737 MAX 9只有在完成嚴格檢查，並達聯邦航空總署適航要求之後才會重新投入服務行列。」

而艙門事件後也在隔天停飛旗下波音737 Max 9的聯合航空公司（United Airlines），今天同樣首次讓這款客機復飛，搭載175名乘客和6名機組員從紐澤西州紐瓦克（Newark）飛往內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）。

本月5日，阿拉斯加航空公司編號1282、準備從俄勒岡州波特蘭（Portland）飛往加州安大略市（Ontario）的737 MAX 9班機起飛不久後一片內嵌式艙門被吹走，左側機體出現一個大洞，班機緊急掉頭返回機場，所幸無人受到重傷。

阿拉斯加航空於事件發生後數小時停飛旗下所有65架Max 9。翌日，聯邦航空總署勒令美國所有Max 9停飛。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130128