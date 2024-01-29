旅日台僑團體賀賴蕭當選盛會 外國駐日大使出席

（中央社記者楊明珠東京29日專電）旅日台僑團體「全日本台灣連合會」28日舉辦新年會暨賴清德、蕭美琴當選正副總統的祝賀會。駐日代表謝長廷、聖馬利諾駐日大使卡得羅、日本國會議員等出席。卡得羅稱讚台灣很努力，在世界上很成功，受到尊敬。

「全台連」會長趙中正28日在東京舉辦新年會暨賴清德、蕭美琴當選正副總統祝賀會，邀請謝長廷、日本的駐外使節團長、聖馬利諾駐日大使卡得羅（Manlio Cadelo）、日本眾議員和田有一朗、前環境大臣原田義昭等出席。日本前防衛副大臣中山泰秀以錄影致詞，台日混血的新北市議員山田摩衣也特地從台灣前來，並代表致詞。賴清德和蕭美琴以預錄影片表達謝意。

卡得羅在會中表示，台灣是一個和平的國家，雖國家小，但非常努力，在世界上也很成功，受到大家的尊敬。他言及俄烏戰爭，強調戰爭沒有贏家，是人類最愚蠢的行為。他強調，維持台灣的自由與獨立，對世界與亞洲而言至為重要，他全力支持台灣的自由。

趙中正在致詞時表示，「全台連」去年7月29日成立「全日本賴清德後援會」，藉由舉辦這場新年會向在日台僑報告賴蕭當選，並感謝大家的協助與力挺。這次選舉結果在台灣歷史上留下大足跡，那就是台灣人明示全世界，不受中國的統一所迷惑、對中國的侵略說「不！」。

此外，台灣本土政權民進黨打破「8年魔咒」，連續3屆總統選舉勝選。台灣人選擇了「自己的命運自己決定」的體制。這是因為海內外的台灣人團結一致勝選的結果，也因日本各界的支持與許多國家的應援才得以勝選。

謝長廷發表演講指出，台灣自1996年起總統直選以來，每8年就有一次政黨輪替，但這次民進黨突破了「8年魔咒」，很不簡單。這次的選舉選的是「與中國的距離」，雖中國用各種方法介選，但台灣選民選擇了民主，認為離中國遠一點比較好，太近很危險。

他表示，選後，中國仍持續騷擾台灣，以挖走台灣邦交國做為報復。他認為，在5月20日賴總統就職前後，或許還有一波搗亂，但這只會造成反效果。包括日媒等國際媒體在內，都呼籲中國修正對台政策，停止對台施壓，並接受台灣人的選擇、尊重台灣人所喜愛的生活方式。

他說：「如果中華民國的邦交國全被中國挖走，不能再用中華民國的名字，屆時就只能用台灣的名字；中華民國憲法不能用的話，那就只好制定台灣憲法。這責任當然在中國、在習近平。」此話一出，現場揚起掌聲。

謝長廷說，這次立委選舉結果3黨都未過半，這是台灣人民的智慧，因為總統和立委一起選，結果可能是雙贏或雙輸，或1勝1敗。如果是1勝1敗，當然是贏得總統比較好。

他指出， 年輕人對於執政黨民進黨8年有所不滿，將選票投給第3黨，這是執政黨須反省之處。他認為，台灣是多元社會，採行歐洲的聯合政府方式也是一種可能，這也是一種社會的進步，可承擔更複雜的契約與承諾。（編輯：高照芬）1130129

駐日代表謝長廷28日受邀在「全日本台灣連合會」主辦的慶祝賴清德、蕭美琴當選正副總統的盛會上進行演講。他指出，這次總統選舉選的是「與中國的距離」，台灣選民選擇了民主，認為離中國遠一點比較好。中央社記者楊明珠東京攝 113年1月29日

「全日本台灣連合會」會長趙中正28日在東京舉辦新年會致詞時指出，這次台灣總統選舉結果，在台灣歷史上留下大足跡，那就是台灣人明示全世界，不受中國的統一所迷惑、對中國的侵略說「不！」。中央社記者楊明珠東京攝 113年1月29日