涉外洩川普稅務資料 前國稅局承包商遭判5年徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）一名前美國國稅局（Internal Revenue Service, IRS）承包商因向媒體洩漏前總統川普的稅務申報資料，今天被判處5年有期徒刑。

38歲的利特爾約翰（Charles Littlejohn）去年10月坦承非法披露稅務資訊。

美國地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）今天在華盛頓判觸這名前國稅局承包商5年的最高刑期。

利特爾約翰因將1名「高階政府官員」的稅務資料洩露給一間新聞媒體，遭到聯邦檢察官起訴。

司法部並未透露是哪名官員的個資遭外洩，也沒說明是哪個新聞媒體取得相關資料，但美國媒體報導相關新聞時都聲稱稅務資料屬於川普，而新聞機構指的是紐約時報（The New York Times）。

紐約時報於2020年9月報導，拒絕公開稅務資料的川普在2016年和2017年分別只支付了750萬美元的聯邦所得稅，且在過去15年裡，有10年一毛錢稅金都沒繳。

利特爾約翰還遭控將美國數千名頂級富豪的稅務資訊外洩給另一個媒體。

上述媒體據信是美國非營利調查新聞機構ProPublica。該機構於2021年6月刊登大量相關報導，這個企劃還被稱為「國稅局秘密檔案」（The Secret IRS Files）。

代理助理檢察長阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）在聲明中說：「利特爾約翰濫用他身為國稅局顧問的職權，向新聞媒體披露數千名美國人的聯邦稅務資料及其他私人財務資訊。」

根據法庭文件，利特爾約翰進入國稅局資料庫並取得敏感資料後，保存在iPod等數台個人儲存裝置上。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130130