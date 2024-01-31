2023年5月以來第3次 美軍F-16戰機墜毀南韓外海

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（中央社首爾31日綜合外電報導）美國軍方表示，一架美國F-16戰機今天上午在南韓西岸外海飛行時遭遇緊急狀況後墜毀，並補充說飛行員已經獲救。這是自去年5月以來，美國F-16戰機第3次在南韓墜毀。

法新社報導，軍方在聲明中表示：「一架隸屬第8戰鬥機聯隊（8th Fighter Wing）的F-16戰機在黃海上空發生飛行中緊急狀況，並於今天上午8時41分左右墜毀。」

「飛行員安全彈射，於上午9時30分左右獲救。他意識清醒，已被送往醫療機構進行評估。」

美軍在聲明中，對美韓在救援行動中密切合作加以讚揚。

第8戰鬥機聯隊指揮官蓋特格（Matthew C. Gaetke）上校說：「我們非常感謝南韓救援部隊以及我們所有隊友，迅速救起我們的飛行員。」

蓋特格補充說：「現在我們將把焦點轉向搜索與尋回失事飛機。」

聲明指出：「在完整的安全與事故調查得出結論前，不會公布與飛行中緊急狀況有關的資訊。」

這是自2023年5月以來，美國F-16戰機第3度在南韓墜毀。

去年12月，一架美國F-16戰機在南韓展開例行演練時，遭遇美軍所謂「飛行中緊急狀況」後墜毀，飛行員安全獲救。

去年5月，一架美國F-16戰機則在首爾南方農業區進行例行演練時墜毀，飛行員同樣安全獲救，且未造成人員傷亡。

華府是首爾最重要的安全盟友，有2萬8500名美軍派駐南韓，協助保衛南韓抵禦擁核北韓。

在鄰國日本，美軍去年底宣布將停飛其V-22魚鷹（V-22 Osprey）傾斜旋翼運輸機。在此之前，一架魚鷹機發生致命事故，導致8名美國飛行員喪命。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130131