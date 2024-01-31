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科索沃禁用塞爾維亞貨幣 恐引發新危機

2024/1/31 20:31
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（中央社科索沃普里斯汀納31日綜合外電報導）科索沃政府本週威脅要禁用塞爾維亞貨幣後，該國可能正處於新危機邊緣。西方國家齊聲警告，這可能會引發一場風暴。

此舉可能會引發科索沃政府與境內塞爾維亞少數民族長期衝突的最新一波。

自1990年代後期塞爾維亞與阿爾巴尼亞族叛亂分子之間的殘酷戰爭，導致塞爾維亞軍隊和政府人員撤出科索沃以來，科索沃這個大約有12萬人的社區一直堅持使用塞爾維亞貨幣第納爾（dinar）。

科索沃的許多塞爾維亞人為塞爾維亞機構工作，他們的薪水、退休金和其他金融交易依賴第納爾，而不是科索沃官方貨幣歐元。

但根據科索沃中央銀行發布的一套新規定，從明天開始，「科索沃共和國…唯一允許使用的貨幣是歐元」。

科索沃既不屬歐元區也不是歐盟成員國，但它還是在2002年片面採用歐元作為其貨幣。

科索沃於2008年宣布獨立，塞爾維亞從未予以承認，雙方在這個前分離省分最微小的行政問題上長期存在激烈分歧，例如最近關於車牌的爭執。

新規定生效前，不安情緒已在人群中蔓延，科索沃北部塞爾維亞社區的幾家銀行開始停業。

居住在科索沃北部米特羅維察（Mitrovica）的45歲塞爾維亞人伊利克（Zoran Ilic）說：「在我看來，每個人都在耍我們。沒有人告訴我們任何事情...我厭倦了政治。」

37歲的尤瓦諾維奇（Aleksandra Jovanovic）告訴法新社，她的銀行關閉可能會導致她長途跋涉到塞爾維亞南部的另一家分行。

尤瓦諾維奇說：「這不正常，沒有什麼是正常的。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130131

#科索沃
#塞爾維亞
#歐元
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