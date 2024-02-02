歐盟與南方共同市場自貿談判 法國不讓步釀危機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）法國總統馬克宏近日向歐盟執行委員會主席范德賴恩發送一則電話短訊，引發歐盟與巴西、南方共同市場（Mercosur）之間的關係危機。

巴西新聞網站UOL政治專欄作家查德（Jamil Chade）撰文指出，馬克宏（Emmanuel Macron）在致范德賴恩（Ursula von der Leyen）的短訊中說，他不會接受歐盟和南方共市之間的自由貿易協定，理由是南美洲出口的糧食將危及歐洲農民。

在南方共市和歐盟委員會日前的談判代表會議中，巴西外交部在公共採購部門提出的所有要求，出乎意料地都被歐盟執行機構接受。包括開放歐洲參與公開招標的任何市場將巴西公保系統「健康唯一制」（SUS）排除在之外；以及在公開招標中為國有企業創造優惠空間，滿足巴西政府新產業政策的目標。

根據查德的撰文，馬克宏隨後急於試圖阻止這一進程，尤其是面對法國的局勢。

巴西外交部指出，馬克宏對歐洲農業的風險論點與現實不符，巴西出口量不會像法國總統聲稱的「將衝擊歐洲市場」。歐盟為巴西農產品出口提供的配額已經基本填滿，這意味著歐盟與南方共市之間的協定對巴西出口的一些主要部門，不會產生很大影響。

此外，部分法國農民將獲得新市場，例如主要來自法國的乳酪出口商將有更多機會進入南美市場，甚至威脅當地產業。

馬克宏在法國各地農民抗議活動前夕，將自己標示為歐洲農村的捍衛者。這場抗議活動威脅切斷大城市的供應，甚至為抵達布魯塞爾參加峰會的歐洲領袖造成困擾。

查德指出，馬克宏此舉目的是試圖利用巴西和南方共市，作為他面對歐洲政治緊張氣氛的擋箭牌，「為了在年中歐洲大選的壓力和極右翼的攻擊下尋求穩定，馬克宏製造了一個外部敵人，以匯集政治力量，展示他正在捍衛一個戰略部門」。

峰會結束時，馬克宏明確表示，雖然知道自己沒有否決權，他將繼續反對歐盟與南方共市達成協定；西班牙和德國則表示，希望繼續推動這一進程。

巴西外交部說，早在去年12月，馬克宏的行為已引起巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）不安，認為法國將環境領域要求強加給巴西，以達成歐盟與南方共市協定，是一種背叛，而且不尊重巴西的國家主權。

查德指出，如果馬克宏繼續利用南方共市作為在歐洲政治上拯救自己的一種方式，他和魯拉之間的蜜月期可能受到威脅。（編輯：馮昭）1130202