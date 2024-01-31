農民抗議蔓延歐洲 法國新總理試圖平息怒火

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國農民抗議政策不當造成競爭不公等多項問題，今天連續第2天封鎖高速公路並出動拖拉機車隊駛向巴黎。法國政府試圖安撫並計畫推出新措施，不過抗議浪潮已在歐洲多國蔓延。

法新社報導，農民抱怨的事項包括成本上升、減碳排放目標、燃料價格、通貨膨脹、官僚主義和烏克蘭穀物進口等問題，範圍很廣。

法國農民動員抗議已對總理艾塔爾（Gabriel Attal）形成嚴重危機。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）改組內閣後，艾塔爾上任才3週。

大約1000名農民和數百台車輛連續第2天封鎖通往巴黎的主要道路，其中一些農民還在拖拉機裡過夜。

有關當局表示，法國各地今晚仍有120個路障，超過1萬2000名農民和6000輛拖拉機涉案。

艾塔爾向國會表示，政府已準備好解決這場危機，並稱讚農業是「我們的力量與驕傲」，農業體現了「工作、自由和創業精神價值」，「是我們身分認同和傳統的基石之一」。

艾塔爾明顯提到有爭議的歐洲聯盟（EU）規定，他說：「法國農業必須獲得例外。」

艾塔爾坦言26日發布的第一批措施仍有不足，他向國會議員表示，「新的支持措施」將在未來幾天內宣布。

艾塔爾辦公室的消息人士說，艾塔爾將於今天晚上在巴黎會見法國最大農業工會「全國農人工會聯盟」（FNSEA）成員。

馬克宏在訪問瑞典期間表示，他反對歐盟與南方共同市場（Mercosur）之間達成貿易協議，農民擔心這項協議會引發來自國外的競爭。

但馬克宏也表示，將所有農民的困境歸咎於歐盟實在「太過容易」，「過去幾年我們做了很多事情提供協助」。

馬克宏說，有關當局將「努力簡化規定」以協助農民，他並矢言在某些規範上展現「彈性」。

在法國抗議活動持續一週多後，其他歐洲國家不滿的農民也加入了這場運動。

數十名義大利農民今天在米蘭（Milan）附近利用拖拉機進行抗議，這是義大利各地一連串小型示威中的最新事件。西班牙農民工會表示，他們也會有多場抗議活動。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）則表示願意加速提供農民財務援助，避免抗議潮擴大至其他國家。

德國、荷蘭、波蘭、比利時和羅馬尼亞最近幾天也都有抗議活動。許多農民的怒火是針對歐盟新版的「共同農業政策」（CAP）和「綠色新政」（Green Deal）當中對環保的要求。

法國政府到目前為止對抗議活動採取溫和態度，不過也明確表示，任何企圖封鎖巴黎機場或最大生鮮批發市場杭吉斯（Rungis）的行動都將踩到紅線。

全國農人工會聯盟主席羅梭（Arnaud Rousseau）告訴歐洲第一電台（Europe 1），他反對任何妨礙食物運銷的行為，「我們的目標不是讓法國人民挨餓，而是養活他們」。

法國農民對低收入、繁文縟節和環境政策感到憤怒，他們認為這些政策削弱了與其他國家競爭的能力，並使法國日益仰賴進口。

來自薩瓦（Savoie）地區的農民博納穆爾（Thierry Bonnamour）在東南部城市里昂（Lyon）告訴法新社：「顯然，我們希望得到更好的待遇，但最重要的是，我們希望減少自由貿易協定。」

另外在法國西南部城市土魯斯（Toulouse），農民也用拖拉機和焚燒的輪胎阻擋了市內勃拉納（Blagnac）機場的入口。

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馬克宏2月1日將與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談，預計討論與南方共同市場的協議，以及歐盟進口烏克蘭穀物等議題。

法國是歐盟農業補貼的最大受益者，每年獲得超過90億歐元（約新台幣3090億元）。法國曾是歐盟最大的農產品出口國，現在則是位列第3，僅次於荷蘭和德國。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130131