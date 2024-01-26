馬克宏訪印度 同意國防產業合作路線圖

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度慶祝共和國日，法國總統馬克宏擔任主賓，兩國也達成包括國防產業合作在內多道協議，雙邊關係更加緊密。有媒體分析認為，新德里有意告訴美系國家，印度還有其他地緣政治選項。

印度今天慶祝第75屆共和國日，馬克宏（Emmanuel Macron）受邀擔任主賓，昨天抵達印度，同時也對印度展開為期兩天的國是訪問。

這是馬克宏就任後的第3次訪問印度，隨行重要官員還有外交部、國防部以及文化部的部長；馬克宏與印度總理莫迪（Narendra Modi）光是在去年就在多個國際場合見過6次面。

印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）今天在特別記者會上，宣布了馬克宏此行與印度達成的協議，包括印法國防產業合作路線圖、印法國防暨太空夥伴關係、印法衛星發射合作備忘錄等。

其他合作協議廣及直升機製造、清潔能源、衛生保健、公共行政、改革與都市發展等。

有關國防產業合作路線圖，卡瓦特拉說，印法將在航太、陸地、海洋、水下、機器人、人工智慧與網路防禦等領域尋找合作機會，優先項目是共同設計、共同發展與共同製造，以及打造國防產業供應鍊。

卡瓦特拉說，除了滿足印法兩國的國防需求之外，也為國際社會其他夥伴提供國防設備。

另一方面，馬克宏也在社群平台X宣布，將在2030年開放3萬名印度學生到法國求學。

印度與法國早於1998年就締結戰略夥伴關係，多年來，合作領域已廣及安全、民用核能、科技、反恐、氣候變遷等；在安全合作方面，法國出售飆風（Rafale）與幻象2000（Mirage 2000）等戰機給印度，也與印度合作製造柴電動力潛艦。

印度時報（TOI）新聞網今天在一篇分析文章中說，印度邀請馬克宏擔任共和國日主賓，以及外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）最近訪問莫斯科，意在向美國以及他的盟友釋放訊息，告訴他們印度除了美系影響圈之外，還有其他的地緣政治選項。

文章提到，法國是美國的盟友，但在美國組成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）時遭到「背叛」。

文章說，印度拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，歐美國家早就對此感到不快，美國之前給了印度許多胡蘿蔔，最近看似準備利用印度官員叫唆刺殺分離分子疑雲向印度祭出大棒，而新德里要提醒華府，印度仍將走戰略自主的路線。（編輯：高照芬）1130126