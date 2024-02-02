聯合國特別報告員籲菲律賓當局停止抹紅 立法保護人權工作者

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）聯合國特別報告員艾琳．汗今天結束在菲律賓的10天訪問。她建議馬尼拉當局廢除「終結地方共產主義武裝衝突」國家工作小組，以停止抹紅菲國公民，並立法保護人權工作者。

「終結地方共產主義武裝衝突」國家工作小組（NTF-ELCAC）由時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2018年成立。

聯合國言論和自由表達權特別報告員艾琳．汗（Irene Khan）今天召開記者會，說明她造訪菲律賓的觀察及對菲國政府的建言。

艾琳．汗表示，NTF-ELCAC當年在不同的時空背景下成立，已經過時，沒有考慮到菲國政府與菲共游擊隊「新人民軍」（NPA）現今展開和平談判的前景。

NTF-ELCAC官員長期被指控抹紅（red-tagging）人權工作者和社運人士為菲共成員，以打擊異議人士。

艾琳．汗說，許多遭抹紅的受害者將矛頭指向NTF-ELCAC官員，若不是主要加害者就是煽動者，還有軍方、國家安全官員、政府高階官員及一些跟政治人物有聯繫的媒體。

她建議菲國政府發布行政命令譴責並訂定明確措施，以阻止並懲戒抹紅行為。

艾琳．汗認為，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任內許多事態發展傳達出正面訊息，但要徹底解決菲律賓嚴重且根深柢固的人權問題，必須進行更根本、持續的改革及對問責制的明確承諾。

另一方面，艾琳．汗說，政府官員告訴她，媒體是菲律賓假訊息來源，媒體和民間團體則反指虛假訊息是由政府官員煽動或製造。

她表示，指控媒體是假新聞製造者「極具破壞性」，因為這破壞人們對媒體的信任。菲國政府應發布正確、真實、及時、透明的訊息，並確保菲律賓媒體自由、獨立、擁有多樣性和多元化。

艾琳．汗認為，ABS-CBN電視台和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）停播，可能對菲國媒體多樣性產生負面影響。

菲律賓最大電視網ABS-CBN疑因得罪杜特蒂政府，於2020年換照未過遭停播；CNN菲律賓台則不堪重大財務虧損於1月31日停止營運。

艾琳．汗說，CNN菲律賓台停播代表媒體產業陷入困境，這是非常令人擔憂的跡象。

菲律賓總統府媒體安全工作小組（PTFoMS）發布聲明表示，將充分評估並考慮將艾琳．汗的建言付諸實行，做為變革措施的基礎。但由於艾琳．汗訪菲時間短暫，菲國政府也計劃未來與她展開進一步的討論和合作。（編輯：陳惠珍）1130202