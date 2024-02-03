日本訂新法指定重要經濟安保情報 外洩最重判5年

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（中央社東京3日綜合外電報導）日媒報導，日本政府正制訂新法，把政府擁有且遭洩露後恐對安全保障帶來影響的情報指定為「重要經濟安保情報」。經手上述情報並洩露的人，最重可被判處5年有期徒刑。

日本讀賣新聞報導，新法也創設評估制度，賦予民間人士等接觸經濟安全保障領域敏感情報的權限。

日本政府新制訂的法案名稱為「重要經濟安保情報保護及利用法」，強調「防範與經濟活動相關的有害國家及國民安全的行為於未然，其重要性持續增加」。

被指定為「重要經濟安保情報」的對象，包括作為「經濟活動基礎」的與基礎設施相關情報等。另外就是「革新技術」，研判包括人工智慧（AI）等情報也被指定為「重要經濟安保情報」。

對民間企業來說，藉由取得接觸「重要經濟安保情報」資格，好處是可以在這些領域參與國際上的共同研究。

經指定的情報有效期間為5年，效期屆滿後也有可能再延長；雖然總計效期30年，但如果獲內閣批准，也有可能更為延長。

新法對負責處理「重要經濟安保情報」的人員資格也有所規範，如果政府調查是否有前科及有關處理情報經歷等事項後認為沒有問題，政府職員及民間企業負責接受情報提供的從業人員就能經手「重要經濟安保情報」。

上述調查將在獲當事人同意後進行，其經手資格效期為10年。

若獲經手資格卻洩露相關情報，新法明定可處5年以下有期徒刑或500萬日圓以下罰金，或是5年以下有期徒刑併科500萬日圓以下罰金。

新法也明定「絕對不能不當侵害國民基本人權，也必須充分顧及報導或採訪自由」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130203