緬甸邊境衝突發射迫擊砲 擊中孟加拉村莊釀2死

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（中央社孟加拉坦布魯5日綜合外電報導）孟加拉警方今天表示，在緬甸一場衝突中發射的迫擊砲，越過邊境落在本國一座村莊，至少造成2人死亡。

當地警察局長曼南（Abdul Mannan）告訴法新社說：「這2人大約在下午2時15分，在賈帕托里村（Jalpaitoli）遇襲身亡。」

警方表示，死者是48歲的孟加拉婦女亞拉（Hosne Ara），和一名尚未確認姓名的洛興雅族（Rohingya）男子。

亞拉的媳婦說，這名洛興雅族男子受雇為他們的家族打理農事，迫擊砲擊中廚房時，亞拉正好端午餐給這名男子。

緬甸西北部的若開邦（Rakhine State）與孟加拉接壤，自去年11月以來，若開邦衝突頻傳。當時緬甸反叛組織若開軍（Arakan Army）結束該國軍方自2021年發動政變以來，大致維持的停火局勢。

孟加拉內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）昨天表示，在若開軍進軍前，緬甸若開邦的邊防人員為了保護自己，已進入孟加拉領土。

孟加拉邊防衛隊（Border Guard Bangladesh）發言人今天告訴法新社：「至少有95名緬甸邊防人員已跨越邊境，在孟加拉的邊境崗哨避難。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130205