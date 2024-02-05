更多編輯台推薦新聞：
過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加入歐盟近20年 捷克任命新官員說服民眾接受歐元

2024/2/5 22:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格5日綜合外電報導）歐盟成員國捷克國內關於加入歐元區的辯論日益熱烈，捷克政府今天任命一位新官員，負責監督推動採用歐元進程。

法新社報導，捷克共和國至今依然使用當地貨幣捷克克朗（koruna），但2004年加入歐盟時，曾矢言有朝一日將改用歐元。

捷克歐洲事務部長德弗拉克（Martin Dvorak）今天任命經濟學家薩拉德尼克（Petr Zahradnik）出任負責歐元採用事務的官員，以推動相關辯論。

他表示，薩拉德尼克將協助說服民眾，為使用歐元而遵守馬斯垂克（Maastricht）標準「符合我們所有人的利益」。

對於希望採用歐元的國家，馬斯垂克標準對通膨、政府財政、匯率和利率設下限制。

專家表示，人口1080萬人的捷克改採歐元，首先受益的是所有出口商，他們是推動捷克經濟的引擎。捷克經濟高度依賴汽車製造。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在新年演說表示，現在是採取具體措施，履行加入歐元區承諾的時候。

帕維爾說：「儘管關於歐元利弊的辯論永無止盡，對於一個開放、出口驅動且位於歐洲中心的經濟體而言，（採用）共同貨幣才是合理的未來。」

目前歐元區是由20個國家組成，使用人口達3億5000萬人，最新加入的國家是克羅埃西亞。克羅埃西亞2023年1月1日開始使用歐元。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130205

#捷克
#歐元
#歐盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199