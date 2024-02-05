加入歐盟近20年 捷克任命新官員說服民眾接受歐元

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（中央社布拉格5日綜合外電報導）歐盟成員國捷克國內關於加入歐元區的辯論日益熱烈，捷克政府今天任命一位新官員，負責監督推動採用歐元進程。

法新社報導，捷克共和國至今依然使用當地貨幣捷克克朗（koruna），但2004年加入歐盟時，曾矢言有朝一日將改用歐元。

捷克歐洲事務部長德弗拉克（Martin Dvorak）今天任命經濟學家薩拉德尼克（Petr Zahradnik）出任負責歐元採用事務的官員，以推動相關辯論。

他表示，薩拉德尼克將協助說服民眾，為使用歐元而遵守馬斯垂克（Maastricht）標準「符合我們所有人的利益」。

對於希望採用歐元的國家，馬斯垂克標準對通膨、政府財政、匯率和利率設下限制。

專家表示，人口1080萬人的捷克改採歐元，首先受益的是所有出口商，他們是推動捷克經濟的引擎。捷克經濟高度依賴汽車製造。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在新年演說表示，現在是採取具體措施，履行加入歐元區承諾的時候。

帕維爾說：「儘管關於歐元利弊的辯論永無止盡，對於一個開放、出口驅動且位於歐洲中心的經濟體而言，（採用）共同貨幣才是合理的未來。」

目前歐元區是由20個國家組成，使用人口達3億5000萬人，最新加入的國家是克羅埃西亞。克羅埃西亞2023年1月1日開始使用歐元。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130205