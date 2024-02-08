聯合國秘書長：世界進入混亂時代 冷戰時期機制喪失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聯合國總部7日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，世界正進入「混亂時代」，安理會深陷分裂，無法解決以哈戰爭等重要議題。

法新社報導，在加薩戰爭邁入第5個月之際，古特瑞斯示警，如果以色列部隊向加薩南部城市拉法（Rafah）進軍，將「急遽加劇早已發生的人道危機夢魘，並且引發難以估量的區域情勢後果」。

古特瑞斯表示：「聯合國安全理事會（UNSC）--解決全球和平問題的主要平台--因為地緣政治裂痕而陷入僵局。」

他還說，冷戰時期曾有「完善的機制，幫助處理超級大國關係」，但「在今日的多極世界」，那些機制正在消失。

古特瑞斯警告：「我們的世界正進入混亂時代...一個危險且無法預測的不受控局面，罪行完全不受懲罰。」（譯者：陳正健）1130208