印度東北8省風土民情大不同 文化祭揭神秘面紗

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度東北地區原住民的風土民情都與外界刻板印象中的印度大不相同，就連許多印度人也感到神秘與陌生。為此，印度政府舉辦一連4天的東北文化祭，揭開這個地區的神秘面紗。

東北文化祭於8日至11日在印度總統府花園園區舉辦，主辦單位為印度東北地區發展部與印度文化部，每天吸引數萬人進場。

印度東北地區由8省組成，分別是阿魯納查省（Arunachal Pradesh）、阿薩姆（Assam）、梅加拉雅（Meghalaya）、曼尼普爾（Manipur）、米左拉姆（Mizoram）、那加蘭（Nagaland）、特利普拉（Tripura）和錫金（Sikkim）。

8省總面積超過26萬平方公里，大約是7個台灣之大，當中有7省因地理相鄰被暱稱為「七姐妹」，錫金則因未與「七姐妹」接壤，而被稱為「兄弟邦」。

文化祭現場設有東北8省的特色館，當地原住民遠從家鄉前來新德里，販售美食與手工藝品，如傳統布料、飾品、竹器等。此外，還設有動態展示館，呈現原住民如何編織竹籠、織布以及雕刻面具。

在各省展館外，也可以看見原住民身穿部落服飾，表演傳統舞蹈或與參觀者合照；阿薩姆省一支部落展現了「鳥之舞」，米左拉姆省一名女子也秀出以豪豬毛及禽羽製成的頭飾。

東北原住民大多居住山地部落，信奉基督教，飲食上也不避諱豬肉或牛肉，就連印度菜單上見不到的竹筍，在東北也可以吃到，傳統文化、飲食習慣與宗教信仰上的不同，讓印度民眾對東北地區充滿了好奇。

對台灣人而言，阿薩姆因為盛產茶葉而較有知名度，但其他各省都有特色，旅遊資源也很豐富，比如阿魯納查是印度日出之鄉、梅加拉雅為母系社會，而錫金號稱「喜馬拉雅之窗」。

東北地區因有7成面積是山地，發展相對緩慢，原住民的祖先很多是來自西藏、尼泊爾、不丹和緬甸，因此外貌與東亞人較為接近，許多台灣遊客在街上看到印度東北人，常會誤以為是華僑。

由於早年有武裝分離組織存在，近年又因發生平地人與山地住民的衝突以及中印邊界對峙，東北地區不時登上印度媒體。基於國安考量，外國遊客如要前往特定東北城鎮旅遊，需事先申請許可。

由於文化季是在印度總統府花園園區舉行，印度民眾也利用機會賞花、看噴泉，近距離一睹總統府的風采。園區幅員約6公頃，今年2月2日至3月31日期間，開放公眾參觀。（編輯：陳承功）1130211

印度政府於8日至11日在印度總統府花園園區舉辦一連4天的東北文化祭，印度民眾也利用機會近距離一睹總統府的風采。中央社記者林行健新德里攝 113年2月11日