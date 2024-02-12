馬來西亞刀畫藝術家 畫布揮灑浮羅山背

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）從手執無冕王之筆數年，從商10餘載，馬來西亞藝術家古天發在年屆不惑，返回家鄉檳城山城浮羅山背，重執畫筆以奶油刀做畫，透過瀟灑豪邁技法，將浮羅山背的山城小鎮盡收畫布。

檳城（Penang）是馬來西亞的文化重鎮，古天發年輕時與大多數人相同離開浮羅山背（Balik Pulau），共同前往都市打拚，先後到吉隆坡、怡保與新山工作，也曾經從事新聞工作，成為無冕王，手持春秋之筆多年，他的人生似乎與大馬政治、經濟與社會脈動相結合，隨時保持緊繃狀態，沒有一絲餘裕的喘息空間。

人生就是如此奇妙，就在古天發體驗人生多樣化、抑或世俗眼光視為應外出拚搏開啟多彩多姿人生，這位山城囡仔卻幡然醒悟，並在40歲的不惑之年，毅然舉家回到家鄉，重新感受浮羅山背的山城小鎮的好山、好水與好空氣，感受純樸實在的人情味。

人稱「阿古師」的古天發今天告訴中央社記者，浮羅山背是位於檳城西南縣的一個小縣城，三面被連綿山脈環繞，另一面對著麻六甲海峽（Malacca Strait），他小時就在這個山城裡的馬來鄉村成長，周圍都是橡膠園，甚至要步行一公裡外才有鄰居，兒時玩伴都是馬來人，大夥在河裡抓魚、幫鄰居攪拌橡膠，有時拿到5分或一角錢都興奮不已，更一溜煙地衝到雜貨店買糖果。

他指出，鄉下小孩日子過得並不輕鬆，家中經濟狀況也不優渥，10個兄弟姐妹都靠父母製作豆花養活，「從小就要在課餘時間挑雞鴨糞，假日上山採丁香、除草或砍橡膠等粗活」，日子雖苦但並不會怨天尤人，也能面對今後的人生挑戰。

2009年是「阿古師」投入藝術創作的轉捩點，古天發說，當年有許多國際知名藝術家到這個小山城作畫，大啖榴槤、寫作與畫畫，當看到這群藝術家拿著畫筆揮灑自如 ，並把浮羅山背的美景盡收畫布，這也有如當頭棒喝般「喚醒我沈睡已久的畫癮」。

古天發利用當時藉由國際知名藝術家大師用剩的顏料畫了一幅「泥石流」，才恍然大悟並找到意欲追尋的人生目標，尤其，當接觸刀畫領域後更確定了瀟灑豪邁的刀畫技法，才適合他豪邁奔放的個性，「我也就這樣走進了繪畫世界」。

不拘小節個性也造就了獨樹一格的畫風，他說，以刀作畫技法多樣，或擺或點，或刮或擦，運刀翻轉之間或輕重緩急，進而產生豪邁磅礴的氣勢與金戈鐵馬的氣吞山河感覺，但也蘊藏著平緩與緊張節奏。

以浮羅山背為創作基地的古天發，不僅有漁村畫室，也與老朋友成立浮羅山背藝術協會，2010年開始參與聯展，2013年舉行個展「喬治市藝術：老街的故事」、2014年在檳城開辦「母親的故鄉」個展，他從山城出發，參展範圍逐漸擴展到喬治市（George Town）、吉隆坡與台灣，也與台灣藝文界交流。

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如今的古天發已從當年的不惑之年，即將邁入60歲一甲子的耳順之年，他自嘲說：「我是沒有什麼野心的人，凡事憑著感覺走，一路走來不必要有什麼豐功偉業，只想做著自己想做的事情。」

這位肆意揮灑青春的山城藝術家，從臧否時事並東奔西跑的記者，到因緣際會重執畫筆、致力社區文化營造的浮羅山背文史工作者，古天發沉浸於慢活山城，以畫作呈現家鄉美景，以時間打造出幸福人生印記。（編輯：陳承功）1130212