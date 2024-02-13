泰國政府職業訓練計畫 助受刑人重啟人生

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（中央社記者呂欣憓清邁13日專電）為了讓受刑人出獄之後有一技之長，泰國政府啟動協助受刑人職業訓練計畫，讓他們在服刑時學習餐飲、按摩或是農漁畜牧業的知識，出獄後能更順利地融入社會。

泰北清邁老城區有一棟逾百年屋齡、充滿古味的泰式建築，這裡是帕塔瑪隆博物館（Ruean Pathamarong Museum），博物館旁邊的餐廳和咖啡館供應美味的飲料和食物，甚至還可以享受泰式按摩，提供觀光客享受度假情調的好地方。

不過這裡可不是一般的博物館和餐廳，而是隸屬於清邁女子監獄，裡頭的服務人員和按摩師，都是刑度較輕的受刑人，經過訓練後，白天到餐廳和按摩中心服務，晚上仍要回到監獄服刑。

泰國司法部矯正署和泰國司法研究所（Thailand Institute of Justice）2015年合作啟動模範監獄計畫（Model Prison Project），在曼谷、泰國中部和北部挑選10所監獄參與計畫。

清邁女子矯正機構（Chiang Mai Women's Correctional Institution）是其中一所被選中的監獄，獄方提供各式計畫，讓受刑人可以在出獄之後更順暢地融入社會。

其中一個計畫的目的在於提供受刑人職業訓練，內容包括泰式按摩、美妝美髮、編織泰絲、製作手工藝品以及學習餐飲服務等，希望讓受刑人有一技之長，出獄後在經濟上獨立自主，不會再重返老路。

清邁女子矯正機構典獄長阿查麗（Archaree Srisunakhua）接受中央社採訪時表示，這個訓練中心很靠近社區，受刑人可以在現實生活中工作，讓他們在回歸社會前受過訓練。阿查麗指出，尤其學過泰式按摩的女性受刑人離開監獄後順利就業的機率相當高。

以清邁女子矯正機構來說，約9成的受刑人罪行和毒品有關，多數是小量運毒或是自己吸毒，監所會挑選初犯、服至少1/4刑期、刑期剩5年以內且表現良好的受刑人白天到餐廳服務，服務期間可獲得簡單的報酬，但服刑期間不能運用收入，而會攢存起來等她們服完刑期後再交給她們。

其中一名受刑人Beer是餐廳的服務生，她已經在餐廳服務1年，她說，以前不知道要去哪裡工作，不知道要做什麼，每天就是到處玩，現在在訓練中心和大家一起學習技藝之後，她感覺生活狀況變好了，生活也比較有目標。

而走進清邁女子矯正機構，沙沙沙的織布聲格外引人注目，這是監所職業訓練計畫的一部分，讓受刑人學習織布，並製作成圍巾、衣服或包包等實用物品，在特定的通路或是各大展覽販賣。

在監所內織布和製作周邊產品的受刑人同樣會有收入，平均月入400到500泰銖，雖然不多，但對受刑人出獄後仍是一筆可運用的現金。

清邁隔鄰的清萊府（Chiang Rai）也有同樣類似的計畫。清萊中央監獄（Chiang Rai Central Prison）挑選刑期低於5年、表現良好的男性受刑人到航山矯正機構學習和農業旅遊中心（Doi Hang Correctional Institution Learning and Agrotourism Center）學習謀生技藝，受刑人同樣多數與毒品犯罪相關。

航山農場是泰國第一個示範型觀光農場，農場上提供受刑人學習各式技藝，領域包括農業、漁業、畜牧、手工藝和橡膠生產等，農場上生產的稻米和肥料自產自用，剩下來的會在鄰近的市場上販賣，橡膠等具有高經濟價值的產品則會處理後送往通路販賣。

清萊中央監獄典獄長派拉（Pairat Khaminthakool）告訴中央社，除了農漁畜牧等領域，他們也栽培受刑人學習按摩或餐飲服務等技藝，「一旦他們學會了，就可以把這樣的技藝帶走，可以成為他們的專業」。

除了提供專業訓練，航山農場做為觀光農場還有更深層的意義。派拉說，參觀民眾看到這裡都是有禮貌且經過訓練的人員，就會對受刑人留下較好的印象，進而較願意接納受刑人。

派拉說，航山農場的目標除了訓練受刑人學習技藝，也希望向社會大眾展示這裡是一個很好的訓練中心，未來希望可以吸引學生、有興趣的民眾和團體到航山農場來學習。（編輯：周永捷／韋樞）1130213

泰國司法部矯正署挑選清邁女子矯正機構建立合作計畫，受刑人在監獄中製作織品，可以放到市面上販售，讓受刑人有一技之長。中央社記者呂欣憓清邁攝 113年2月13日

清萊中央監獄管理的航山矯正機構學習和農業旅遊中心是泰國第一個示範型的觀光農場，受刑人在農場中工作學習相關知識。中央社記者呂欣憓清萊攝 113年2月13日

泰國司法部矯正署挑選清邁女子矯正機構建立合作計畫，提供受刑人學習餐飲知識的機會，並讓他們有機會實際工作，以便受刑人出獄後更順利融入社會。中央社記者呂欣憓清邁攝 113年2月13日