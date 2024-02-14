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美眾院通過彈劾國土安全部長 近150年來首位遭彈劾部長

2024/2/14 09:42（2/14 10:06 更新）
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美國土安全部長馬約卡斯7日出席記者會。（路透社）
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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國聯邦眾議院今天晚間表決以些微差距，通過對國土安全部長馬約卡斯的彈劾。讓他成為近150年來，首位遭到國會彈劾的內閣閣員。美國總統拜登立即發布聲明，指責共和黨人玩弄政治。

美國聯邦眾議院今晚以214票贊成、213票反對的些微差距，成功通過馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的彈劾案。

針對馬約卡斯的彈劾案是由眾院共和黨強硬派議員主導，指控馬約卡斯「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，並指他「違背公眾信任」。

這也是6日彈劾案未能闖關後，眾院第2度針對馬約卡斯的彈劾表決。當時包括日前宣布不再參選的眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在內的3名共和黨籍眾議員加入民主黨籍議員行列，反對這項決議。

據「國會山莊報」（The Hill）報導，馬約卡斯是1870年代以來，首位遭到彈劾的內閣閣員。

對於這項彈劾案過關，拜登（Joe Biden）立即發出聲明指責，這是眾院共和黨人公然違憲的黨派之爭，玩弄小政治遊戲，針對一位受尊敬的公務員的行為，歷史不會善待。

拜登指出，彈劾已經失敗過一次，與其玩弄政治噱頭，真正擔心邊界問題的共和黨人應希望國會提供更多邊界資源並強化邊界安全。為了操弄政治而放棄真正的解決方案，並不是美國人對領導人的期望，國會需要採取行動。

雖然眾院成功彈劾馬約卡斯，但預計不會在民主黨主導的參議院過關。（編輯：高照芬）1130214

#拜登
#馬約卡斯
#美國聯邦眾議院
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