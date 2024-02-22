台裔記者揭外媒誤解台海現狀 為效果假造緊張感

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（中央社台北22日綜合外電報導）台裔美國記者魏貝珊在「外交政策」撰文指出，西方媒體常誤以為台海緊張，實際來台發現與想像有出入後，為求節目效果，竟要求居中安排的「新聞嚮導」製造聳動場景。

魏貝珊（Clarissa Wei）在美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌發表「西方媒體對台灣的誤解」（What the Western Media Gets Wrong About Taiwan）一文，提及2022年9月，她在台北擔任「新聞嚮導」（fixer），為來台報導兩岸緊張的美國新聞製作人和攝影記者處理後勤工作。

「新聞嚮導」是自由工作者，角色介於記者和導遊之間，工作範圍繁雜，涵蓋安排採訪、翻譯到預訂飯店等等。

魏貝珊說，某天晚上，她們到一個公園準備拍攝業餘無線電聚會，看到一名男子彎腰在看他卡車後方亂七八糟的設備，用摩斯密碼敲打著，另一人走來走去，一邊擺弄天線，試圖接收訊號。

製作人告訴魏貝珊，這群人是在學習，若與中國發生戰爭，要如何操作無線電。

魏貝珊問其中一個人：「你做這幹嘛？」

那人回答：「有了無線電，我們就能和世上的任何人交流。」

魏貝珊說：「跟中國人交流？」

那人聳聳肩回答：「如果他們接聽，當然。」

魏貝珊很快意識到，那些人聚會不是因為台海緊張，雖然有人確實對民防感興趣，但常去聚會的，只是單純的火腿族。

魏貝珊一行人最後失望地離開了公園，那天晚上拍攝的畫面，最終只剪入幾個片段。

近年隨著台海緊張達到歷史最高點，外國記者紛紛湧入台灣以捕捉地緣政治熱點的生活。

來自28個國家的200多名記者1月來台報導2024年總統大選，許多短期造訪的記者歪曲現實。他們心中已有定見，常引導性提問來增強效果，而「新聞嚮導」就得幫這些預先寫好的敘述提供背景。

由於台灣常被認為是世界大戰的引爆點，多數製作人希望進入靶場、防空洞或軍事基地，還有人飛往金門或馬祖等離島，想看看中國海岸。

資深的台灣「新聞嚮導」傑西（Jesse, 化名）說：「就像從菜單點菜一樣，他們看到別人介紹過的東西，就想要一樣的。」

今年為某義大利媒體擔任「新聞嚮導」的台灣記者蒂娜．劉（Tina Liu）說：「你看新聞，看到戰機的畫面，就覺得台灣好像很緊張，但事實並非如此。即使並非如此，大家仍在追求那種緊張感。」

魏貝珊表示，她曾在美國、澳洲和歐洲擔任新聞嚮導，許多客戶意識到台海沒有他們希望的那麼具爆炸性時，大多覺得驚訝。

因為單純拍攝日常做不出好節目，魏貝珊會被要求創造緊張的場景，她常得拒絕。她談過話的另8名台灣新聞嚮導也說，有時他們會被迫幫忙製作不恰當、不反映事實的場景，甚至是聳動的場景。

台北的「新聞嚮導」西摩爾（Adrien Simorre）說：「我遇過很多不尊重新聞嚮導專業的情況。」

包括西摩爾在內，十多名在台灣的新聞嚮導發表聲明，描述1月大選後，新聞嚮導與來訪記者之間不愉快的經驗。

他們提及薪水低、缺乏信任、普遍的不尊重。這些新聞嚮導的不滿並非台灣特有，但來訪記者「強加自我觀點和先入為主敘述」等問題，在台灣尤其明顯。

曾有新聞嚮導跟魏貝珊說，外國製作人在金門滿布尖刺的水域游泳，好營造戲劇效果。

台灣自由記者艾莉西亞．陳（Alicia Chen）在社群媒體X直言批評1月來訪記者的不尊重、缺乏信任以及溝通不良等問題。她表示：「我聽說記者強迫受訪者回答有關中台關係的某些問題，如果受訪者不想評論，他們會不斷重複或換個方式問，直到受訪者說出他們想聽的話。」

魏貝珊說，她最常被人問到是否能去靶場拍攝台灣人學習射擊自衛的畫面，但問題是槍枝愛好者在台灣是小眾，槍枝在台灣是非法的，所以他們只能拍攝到空氣槍愛好者的練習場，或是拍攝孩子們拿BB槍奔跑的畫面。

對節目精彩的追求，往往勝過平衡的報導，台北特約記者兼攝影師安娜貝爾．齊（Annabelle Chih）就說，許多來台的製作人誤以為台灣人分為支持統一和支持獨立兩大陣營，但台灣兩大黨民進黨和國民黨既不支持宣布獨立，也不主張統一，儘管雙方對中國的看法存在巨大差異，他們在戰略上是模稜兩可的。

安娜貝爾．齊說：「製作人會問我能不能訪問白狼（張安樂），我跟他們解釋說，他並非合適的採訪對象，他是少數派，而且爭議性很大。」

安娜貝爾．齊說，與國際媒體接觸的經驗並非都是負面，也有許多客戶聽到她的回應後調整報導的角度。

儘管如此，由於媒體競相追逐最吸睛的敘事，對戲劇性場景的興趣也跟著增加。

傑西今年許多客戶都是剛從烏克蘭或以色列回來的特派記者：「一些人意識到生活很正常時，明顯感到失望。」

這些新聞嚮導希望透過發聲，能更準確、更平穩地描繪台灣。

蒂娜．劉說：「我知道很多人是因為我們和中國的關係而來到這裡，每個人都說台灣是下一個香港或是下一個烏克蘭，但我們的歷史不同於這些地方。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130222