德聯手法比 破獲英吉利海峽大規模人蛇集團

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（中央社海牙22日綜合外電報導）歐洲刑警組織今天說，德國警方在法國和比利時當局的協助下，已經查獲在英吉利海峽運作的「最大移民偷渡網絡之一」，並在這次的國際行動中逮捕19名犯嫌。

法新社報導，歐洲刑警組織（Europol）在聲明中說：「調查重點是一個伊拉克-庫德網絡，該網絡涉嫌使用劣質充氣船將中東和東非的非法移民從法國偷渡到英國。」

德國警方昨天突襲19棟住宅和9個倉儲設施。他們扣押12艘充氣艇、179件救生衣、81個兒童漂浮裝置、60個充氣幫浦、11個舷外支架、10台引擎、近60個電子設備、武器和現金。

總部位於海牙的歐洲刑警組織說，對這個集團活動的調查從2022年底開始，查明這個組織的結構和運作，這個組織由庫德裔伊拉克和敘利亞人組成。

歐洲刑警組織說：「這些犯嫌都以德國為根據地，他們安排購買、保管和運送充氣船，以便隨後將移民從法國城市加萊（Calais）附近海灘偷渡到英國。

這些劣質船隻大多是中國製造，「既不適合也不安全，用來運送10人以上」，但通常搭載多達50人。

歐洲刑警組織說，調查人員蒐集到的證據顯示，至少有55次偷渡完全由此人口走私網絡促成。犯嫌向每名移民收取1000至3000歐元費用，「以換取在這艘危險船隻上的一席之地」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130223