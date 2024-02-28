日本防相與北約將領座談 確認有必要強化合作

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本防衛大臣木原稔與自衛隊統合幕僚副長南雲憲一郎昨天分別與北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）座談，共同確認自衛隊與北約必須進一步強化合作。

日本「每日新聞」報導，這是首度有北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥造訪位於東京的日本防衛省。

兩場座談均根據日本與北約2023年7月彙整的合作文件「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP），提及強化合作的重要性。

木原考量到中國與俄羅斯，強調「根據獨自的主張試圖透過武力片面改變現狀，不僅在歐洲，印度太平洋地區也發生這種狀況，日本與北約加強團結是必然的趨勢」。

卡沃里也說：「我們面臨的威脅是全球性的，為了致力破除威脅，必須與共享價值的國家進一步合作。」

南雲代替靜養中的自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀接待卡沃里，並說「這是強化關係的絕佳機會」。

卡沃里說，「正進一步研擬更詳細的訂製夥伴關係計畫內容」，表明有意將合作內容具體化。

日本與北約「訂製夥伴關係計畫」記載2023年至2026年應推動的合作內容，且明確指出16項重點合作領域，包含因應網路防衛、針對假訊息採取對策、太空安全保障及使用人工智慧（AI）與量子技術等「新興破壞技術」。

考量到俄羅斯與中國深化合作的舉動，這份文件認為「印度太平洋的狀況也會影響到歐洲」，為因應共同安全保障課題，日本與北約將強化合作。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130228