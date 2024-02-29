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拜登發布行政命令 禁止美國公民敏感個資流向中俄

2024/2/29 04:55
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）拜登政府今天發布一項行政命令，基於國安考量，禁止基因組（genomic data）等數據流向中國及俄羅斯等國家，以保護美國人個資。

路透社率先報導這項行政命令，該命令將限制資料仲介商等機構向特定「有疑慮國家」大規模傳輸美國公民的地理位置、生物特徵、健康和財務資料，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴及委內瑞拉等國家。

根據路透社，這項行政命令禁止將任何數量的基因組數據傳輸至「有疑慮國家」，似乎是針對華大基因（BGI）等中國基因公司。

前白宮國家安全會議官員哈洛（Peter Harrell）表示：「這是白宮的因應方式，針對一系列非常具體聚焦中俄的安全威脅，包括華大基因等基因組公司構成的威脅。」

哈洛形容基因組資訊是「極高風險數據」，並稱「幾乎不需要在中國處理這些數據」。華大基因沒有對此立即作出回應。（譯者：陳正健）1130229

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