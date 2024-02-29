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挪威直升機墜海1死5傷 海上油氣平台交通暫停

2024/2/29 17:40
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（中央社奧斯陸29日綜合外電報導）挪威警方今天表示，1架直升機墜落西部外海，造成1人死亡、5人受傷，往返海上石油和天然氣平台的交通因而暫停。

路透社報導，官員說，由挪威布里斯托公司（Bristow Norway）營運的這架塞考斯基S-92（Sikorsky S-92）直升機昨天在執行搜救訓練任務時失事。

警方今天在聲明中說，飛機上6人被救援人員從海中吊起，其中1人到院後宣告死亡。

警方補充說，5名生還者中的1人僅受輕傷，其他4人傷勢不一。

事故原因還不清楚。製造這架直升機的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）旗下塞考斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）昨天表示，安全是公司首要任務，並隨時準備好支持調查。

挪威能源公司艾基挪（Equinor）表示，這架直升機是一架搜救機，通常為該公司位在北海的奧斯伯格（Oseberg）油氣田平台提供服務。

艾基挪執行長歐佩達爾（Anders Opedal）在聲明中說：「直升機上每個人都在為公司執行任務。幫助照顧受到影響的人是我們現在的重大任務。」

事故發生後，考量到受影響人員，艾基挪暫停所屬油氣平台的所有定期直升機航班，以全面了解情況。

艾基挪指出：「公司目標讓直升機迅速恢復正常運作，現在正在做必要準備，以安全地實現這個目標。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130229

#直升機
#挪威
#路透社
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