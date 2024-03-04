穆迪上調印度成長預測 經濟動能可望延續

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里4日專電）得力於2023年印度經濟的強勁表現以及全球挑戰消退，信用評等機構穆迪投資者服務公司今天調升印度今年經濟成長預測，從稍早的6.1%上調到6.8%。

穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）在2024年展望報告中說：「印度經濟2023年的表現遠超過預期，使得我們把2024年的成長預測從6.1%調升到6.8%。」

報告稱，印度很可能仍會是20國集團（G20）當中成長最快的經濟體。

印度2023年第4季的年對年實質國內生產毛額（GDP）成長8.4%，把2023年全年數值拉高到7.7%。

穆迪指出，政府的資本支出和強勁的製造業活動促成印度2023年的強勁成長，隨著全球逆風消退，印度實質GDP今年應可輕鬆取得6%至7%成長。

根據印度2024-25財政年度的臨時預算，資本支出目標為11兆1000億盧比（約新台幣4兆2232億元），相當於全國GDP的3.4%，也較2023-24財政年度的資本支出高出11.1%。

印度的財政年度是從每年4月1日到翌年3月31日。

穆迪表示，由於印度去年第4季的經濟動能可望延續到今年3月，預測印度2025年GDP成長可達6.4%。

報告指出，商品和服務稅收強勁、汽車銷售增加、消費者情緒樂觀，外加信貸取得雙位數成長，顯示城市消費需求仍然具有彈性；在供應面，製造業和服務業採購經理人指數（PMI）擴張，進一步證明經濟動能穩固。

印度預料會在今年4月或5月舉行全國大選，穆迪預期，政府經濟政策將有延續性，並繼續聚焦基礎設施發展。

穆迪也提到，雖然印度民間資本支出較為薄弱，但隨著供應鏈多元化趨勢以及投資人對印度政府「生產激勵計畫」（PLI）的響應，預計民間資本支出將會增加。（編輯：郭中翰）1130304