印尼雅加達捷運站可冠名贊助 外國旅客稱奇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼雅加達捷運站名允許企業冠名，部分站會加上企業名，例如布陸斯谷站後加上Grab，史納延站由萬事達卡（Mastercard）冠名，車廂內的廣播也會唸出該企業名稱，讓不少首次搭乘雅加達捷運的外國遊客嘖嘖稱奇。

「史納延，萬事達卡站（Senayan Mastercard）到了」，捷運車廂內傳來到站廣播，除了站名，還聽得到國際支付品牌萬事達卡的名稱。另外，車站內的地圖和顯示路線資訊的螢幕，也都看得到「史納延，萬事達卡」的站名，讓來自香港的觀光客Joyce感到相當新奇，忍不住拿起手機錄影。

首次搭乘雅加達捷運的Joyce說對捷運站也能冠名感到驚奇，並對中央社說：「一開始會很困惑，到底哪個才是站名？是整句，還是分開？」

不僅Joyce，許多首次搭乘雅加達捷運的外國乘客，都對雅加達捷運站名能冠名感到驚訝。有台灣旅客曾向中央社記者表示，起初以為該捷運站是某個企業總部或辦公室的所在地，才會有企業名稱，後來得知僅是冠名贊助，覺得相當特別。

雅加達捷運公司（MRT Jakarta）接受企業冠名已行之有年，當地民眾習以為常，就連來自外地的印尼乘客也不會對站名感到疑惑。

來自西爪哇的遊客希迪（Hindi）向中央社表示，雖然不是雅加達人，但從企業名稱能得知這只是贊助，不是企業辦公室的地點，因此不會感到困惑，反而覺得很有趣。

她說：「這讓捷運名稱變得更有特色，不單單只有地名，還能看到不同企業的名字。」

上班族法先爾（Fauzen）則向中央社說，企業名稱出現在捷運站名上，的確可能讓外國遊客困惑，但藉此讓外國人更了解印尼本土企業，也是件好事。企業贊助也能為捷運公司賺錢，並促進經濟。

Joyce也表達類似看法指出，企業透過捷運站冠名宣傳，相當成功，像是BCA、Grab和Mastercard都讓她留下深刻印象。

BCA是印尼最大的民營銀行，Grab則是東南亞知名的app叫車服務業者。

雅加達捷運自2019年開始營運，捷運站接受企業冠名是除了票務之外的主要收入之一。印尼媒體IDX Channel報導，企業冠名捷運站的費用相當可觀，約占雅加達捷運公司總收入的3至4成。冠名有效期為5年。

雅加達捷運公司網站顯示，6個車站有企業冠名，包括銀行、大型企業集團、獨角獸企業和便利商店等。

IDX Channel報導，每個捷運站的冠名費都不同，已冠名6個車站中，最高價是終點站「布陸斯谷站」（Lebak Bulus），由Grab冠名，費用為330億印尼盾（約新台幣6639萬元）。

費用最高是位於雅加達市中心的首站「大酒店圓環站」（Bundaran HI ），目前未有企業贊助。

雅加達捷運其他站別的冠名費用約介於30至50億印尼盾（約合新台幣600萬元至1000萬元）不等。（編輯：馮昭）1130306