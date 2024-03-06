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美針對中國生技公司法案 送交參院委員會審議

2024/3/6 22:23
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國一項以國家安全為由，限制與中國華大基因（BGI）和藥明康德（WuXi AppTec）等生技公司商業往來的法案，今天將送交參議院委員會審議，在美國會面臨首次大考驗。

路透社報導，這項立法草案的目的在防止美國的個人醫療和基因資訊落入外國對手的掌控中。草案將送交參院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）審議。

根據目前的版本，美國聯邦機構不得和中國華大基因、華大智造（MGI）、華大基因子公司Complete Genomics、藥明康德，以及他們的子公司或附屬企業，還有其他被視為有疑慮的生技公司簽署合約。

法案也禁止政府和使用他們設備或服務的公司簽約。

參院國土安全暨政府事務委員會今天將審查這項法案，可能會有一家或一家以上的公司名稱被剔除。

這些公司否認它們構成任何安全風險。

參院國土安全暨政府事務委員會主席皮特斯（Gary Peters）的助理表示，這項法案料獲兩黨通過。

這項法案經參院委員會審議通過後，還有待參院和眾院全院通過，最後還需送交總統簽署。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130306

#藥明康德
#美中關係
#美國
#華大基因
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