Google揪竊AI技術內鬼 中國工程師在美被捕
2024/3/7 10:54（3/7 11:24 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）一名前Google軟體工程師被控從這家Alphabet旗下公司竊取人工智慧（AI）相關商業機密，圖利他秘密合作的兩家中國公司，今天在加州被捕。
38歲的中國公民丁林偉（Linwei Ding, 譯音）今天上午在加州紐瓦克（Newark）家中被捕，被控4項盜竊商業機密罪名。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在舊金山的會議上宣布此事時表示：「司法部不會容忍我們的商業機密和情報被竊取。」
根據起訴書，丁林偉竊取有關硬體基礎設施和軟體平台的詳細資訊；這些基礎設施和軟體平台能使Google的超級運算資料中心透過機器學習訓練大型AI模型。
丁林偉2019年獲聘為Google員工，涉嫌在3年後被一家中國科技公司延攬為首席技術官時開始竊取行為。截至2023年5月，他上傳了500多個機密文件。
Google在2023年12月開始懷疑丁林偉，並在2024年1月4日、也就是他計劃辭職的前一天沒收了他的筆記型電腦。
丁林偉被控的每項罪名，最高可面臨10年徒刑與25萬美元罰款。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130307
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