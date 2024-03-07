埃及央行新規允浮動匯率又升息 埃鎊兌美元暴跌

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（中央社記者施婉清開羅6日專電）埃及因嚴重外匯短缺和通貨膨脹，中央銀行（CBE）6日宣布採浮動匯率，由市場決定埃鎊（EGP）價值，兌換1美元由原先31埃鎊變成平均50埃鎊，且存款利率一口氣提高6%至27.25%。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，由於伊斯蘭教一年一度最重要的「齋戒月」（Ramadan）將於11日開始，此期間大宗商品需求通常會大幅增加，因此央行決定實施新匯率和新利率，以抑制過去一年來居高不下的通膨。根據埃及國家新聞局（SIS）公布，埃及目前通膨率為26.7%。

自2022年3月以來，為應對不斷吃緊的外匯存底，埃鎊3度大貶，這次是第4次貶值，央行在此期間也4次升息。

埃及央行指出，近期埃及國內經濟受外匯短缺拖累，導致平行匯率市場（黑市）活動活絡，連帶更加限制經濟成長；1、2月當官方兌換1美元匯率仍為30.8埃鎊時，黑市平均為65至67埃鎊，並曾一度飆升到72埃鎊。

埃及央行在貨幣政策委員會（MPC）結束特別會議後表示，實施浮動匯率目的是為官方和黑市能更統一匯率，並在兩邊之間的價差縮小後，消化長期積壓的外匯。

貨幣政策委員會在聲明中表示：「黑市消弭後，預期可抑制通膨。因此，總體通膨可望在中期內穩定減緩。」

聲明更指出，埃及因匯率震盪且國際大宗商品進口價格大幅上漲，加上因進口困難導致國內供應失衡，使得整體通膨在去年10月創下破紀錄的38.5%。

埃及央行表示，為確保過渡時期平穩，決定由市場來決定貨幣價值，因此將固定匯率改為浮動匯率，期待可降低通膨。

央行認為，此舉可能在短期內導致私人企業實際信貸呈負成長；但過度通膨壓力若持續存在，反而會對其穩定性構成更大風險。

央行這次也同時將存款利率調高600個基點至27.25%。

央行的貶值和升息雙政策在一天之內推出後，埃及交易所（EGX）指數在當天的交易即創下歷史新高，市場資本達到近2.16兆埃鎊，增加約790億埃鎊。

埃及最大的2家國營銀行，包括埃及國家銀行（NBE）和埃及銀行（Banque Misr）也隨即宣布推出新的三年期定存方案。

埃及國家銀行的三年定存年利率為首年30%，第二年25%，第三年20%；埃及銀行的則為首年利率為27%，第二年23%，第三年19%。（編輯：張芷瑄）1130307