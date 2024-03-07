南海衝突中國海警水砲襲菲船 韓國外交部表達憂心

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）中國、菲律賓執法船隻5日在南海爆發衝突，韓國外交部今天就中國海警發射水砲襲擊的行為表達深切擔憂，強調應依國際法維護航行自由。

韓國外交部發言人林洙奭今天在例行記者會上被問及中菲日前在南海衝突立場時做以上回覆，他指出，中方對菲律賓船隻發射水砲的行為可能威脅船員人身安全，反而會加劇南海緊張局勢。

林洙奭強調，韓國政府支持南海和平穩定，基於法規維持該地區秩序，依據聯合國海洋法公約等國際法原則維護航行自由。

中國與菲律賓5日在南海發生衝突後，駐菲律賓韓國大使館6日也在社群媒體上發布上述立場。韓聯社報導指出，韓國政府採取先由駐外使館表態，再由國內外交部以答覆記者詢問表態的方式，相較美、日直接表態支持菲律賓的方式較為低調，可能是為降低與中國衝突。

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日本外務省6日就對這次事件表達憂心，反對單方面嘗試以武力改變現狀，造成南海局勢緊張升溫的行動，表示會與美國等國際社會合作維護立足於法制上的國際秩序；美國國務院也在當地時間5日明確表示與盟友菲律賓合作堅不可摧，譴責中國對菲律賓船隻合法海上作業的突發行動。

中國海警去年8月、11月及12月都曾向菲律賓船隻發射水砲，造成雙邊緊張局勢更加緊繃，韓方就去年8月的事件曾透過駐菲使館發文表達憂心。（編輯：周永捷）1130307