2個月來第2艘中國科考船出沒印度外海 添情蒐疑慮

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（中央社新德里11日綜合外電報導）根據印度官員和國際地理情報專家說法及船舶追蹤資料，中國科考船「向陽紅01號」週末在印度東部外海現蹤，是2個月來第2艘中國科考船出沒印度近海，加深軍事情蒐疑慮。

路透社報導，中印兩大亞洲強權國家歷來關係不穩，雙方曾在1962年交戰，2020年中以來兩國在喜馬拉雅山區交界也一直處於軍事對峙。

另一艘中國海洋科考船「向陽紅03號」2月才停泊在印度鄰國馬爾地夫的一個港口。這兩艘科考船都為中國天然資源部轄下單位所有。

北京稱這些科研船僅為了和平的科學目的從事海船調查，將任何質疑駁斥為沒有事實根據的散播恐懼。但印度官員擔憂，這些船同時可能收集可供中國解放軍使用的資料，包括用於潛艦部署。

地理空間專家組成的全球情報網「情報實驗室」（The Intel Lab）研究人員之一席孟（Damien Symon）昨晚在社群媒體平台X發文表示，向陽紅01號已經進入孟加拉灣（Bay Of Bengal）區域。

一位要求身分保密的印度高級安全官員透露，向陽紅01號正在印度東部濱海城市維查格（Vizag）的東南方運作，並持續受到「密切監視」。

印度海軍及中國國防部則未回覆路透社的置評請求。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130311