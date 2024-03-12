俄羅斯武裝團體挺烏克蘭 襲擊俄邊境村莊摧毀裝甲車

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（中央社基輔12日綜合外電報導）為烏克蘭而戰的俄羅斯志願軍今天說，他們對俄羅斯領土發動跨境襲擊，進攻俄烏邊境的俄羅斯村莊並摧毀一輛裝甲車。

法新社報導，反克里姆林宮的武裝團體「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）在社群媒體發文表示，其部隊在俄羅斯庫斯克州（Kursk）蒂奧特基諾村（Tyotkino）「摧毀」一輛俄軍裝甲車。

另一個名為「西伯利亞營」（Sibir Battalion）的組織在社群媒體上說：「一如承諾，我們將把自由和正義帶到我們的俄羅斯土地上。」

俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）證實，志願軍已進入俄羅斯領土，並在蒂奧特基諾發生戰鬥。

斯塔羅沃特在Telegram頻道發文說：「發生了一場槍戰，但沒有突破。」

烏克蘭軍事情報部門發言人烏索夫（Andriy Yusov）說，俄羅斯志願軍團體發動襲擊並非奉基輔的命令採取行動。

烏索夫告訴烏克蘭媒體：「在俄羅斯聯邦（Russian Federation）領土上，他們完全自主地獨立行動，執行其社會和政治計畫任務。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130312