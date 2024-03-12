報復以色列空襲 真主黨稱向以軍基地射逾100枚火箭

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（中央社貝魯特12日綜合外電報導）伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天表示，已向以色列軍事基地發射超過100枚火箭，針對以軍昨天空襲黎巴嫩東部釀1死展開報復。

法新社報導，自從以哈戰爭爆發後，真主黨和以色列幾乎每天隔著黎巴嫩邊界頻繁交火。但以軍近幾次空襲更北邊的真主黨據點，引發外界擔心雙方可能爆發全面衝突。

真主黨在聲明中說，今天上午對戈蘭高地（Golan Heights）以色列占領區的2座軍事基地發射「逾100枚卡幽沙式（Katyusha）火箭」。

真主黨並表示，此舉「旨在報復以色列對我們人民、村莊及城市的攻擊，最近一次攻擊發生在巴貝克市（Baalbek）附近，造成1名公民死亡」。

以軍昨天對黎巴嫩東部城市巴貝克市附近發動空襲，造成1人死亡，這是雙方跨境交火以來，以色列第2次襲擊真主黨據點。

以軍證實，其戰鬥機已擊中隸屬「真主黨空軍」的2個據點，針對過去幾日戈蘭高地以色列占領區遇襲一事做出回應。

根據法新社統計，自去年10月7日以哈衝突爆發以來，已造成黎巴嫩至少317人死亡，死者主要是真主黨武裝分子，以及54個平民。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130312