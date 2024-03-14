巴西外貿司長：新歐洲法律懲罰保護森林國家

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西工商服務發展部外貿司長普拉澤雷斯（Tatiana Prazeres）日前向巴西媒體表示，「歐盟零毀林法案」具歧視性、單方面性和懲罰性。

為遏止歐盟市場對全球森林砍伐和森林退化的影響，歐盟在2023年通過「歐盟零毀林法案」（EU Regulation Deforestation Regulation, EUDR），規定包括牛肉和大豆在內的7種大宗商品，如果在2020年12月31日之後於砍伐區域上生產，將不能在歐盟銷售。

歐盟稱，實施該法案的目的是杜絕歐洲消費者透過消費這些地區的產品，為森林砍伐提供資金。

巴西政府擔心，該措施可能影響巴西對歐盟的出口，2023年歐盟是巴西產品的第2大買家，總額460億美元。

巴西政府根據2022年的數據指出，巴西向歐盟出口的所有商品中，34%是新法規中列出的商品。

普拉澤雷斯（Tatiana Prazeres）11日接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問指出，儘管環境保護是合法目標，但新歐洲法規過於嚴格，無法實現這一目標，「歐盟零毀林法案」具歧視性、單方面性和懲罰性。

普拉澤雷斯表示，沒有人質疑旨在保護環境和打擊森林砍伐政策的合法性，但在善意的背後，顯然隱藏著許多綠色保護主義，意即以保護有限資源、環境和人民健康為名義，通過蓄意制定一系列苛求的環保標準，對來自國外的進口商品加以限制。

根據普拉澤雷斯，歐盟法律與聯合國糧農組織一致，都將毀林定義為「將森林轉化為農業用途，無論其是否由人類引起」。巴西政府的擔憂是，不僅亞馬遜生物群系的產品受影響，巴西主要的農產品產區之一塞拉多（Cerrado）生物群系的產品，也可能因此定義受到衝擊。

普拉澤雷斯表示，巴西不排除向世界貿易組織（WTO）抗議，啟動與歐盟新規則有關的爭端解決機制。

普拉澤雷斯還透露，南方共同市場（Mercosur）國家對歐盟新規則的影響感到擔憂；自1999年以來，這兩個集團一直在談判自由貿易協定。

普拉澤雷斯指出，南方共市主要擔憂歐盟可能一方面通過自由貿易協定提供南美產品進入歐洲市場的機會，但另一方面又通過新規則限制南方共市產品。（編輯：陳承功）1130314